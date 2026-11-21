حسم مارتن أونيل، المدير الفني لفريق سيلتيك الاسكتلندي، الجدل المثار حول حقيقة وجود أزمة بين اللاعب المصري هيثم حسن وزملائه داخل غرفة ملابس الفريق، بعد انتشار أنباء تشير إلى أن الجناح المصري أصبح اللاعب الأقل شعبية بين زملائه، في أعقاب استبعاده من قائمة الفريق خلال إحدى مباريات الدوري الاسكتلندي.

وجاءت تصريحات المدرب المخضرم لتضع حدًا للتكهنات التي أحاطت بمستقبل اللاعب المصري، بعدما ربطت بعض التقارير بين غيابه عن المباريات الأخيرة ووجود خلافات داخل الفريق.

ماذا قال مارتن أونيل عن هيثم حسن؟

خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة سيلتيك أمام سانت ميرين، نفى أونيل بشكل قاطع أن يكون قد وصف هيثم حسن بأنه اللاعب الأكثر كراهية داخل غرفة ملابس الفريق، مؤكدًا أن التصريحات المتداولة جرى فهمها بصورة خاطئة.

وأوضح المدير الفني أنه شارك مؤخرًا في لقاء مع مجموعة من مشجعي النادي، وشهدت الفعالية تبادلًا للأسئلة والمزاح، لكنه فوجئ بانتشار رواية تربط حديثه باللاعب المصري.

وقال أونيل إن ما تردد بشأن هيثم حسن غير صحيح، مشددًا على أنه لم يصدر عنه وصف اللاعب بهذه الطريقة.

وأضاف أن حديثه خلال اللقاء كان متعلقًا بشخصيته هو، موضحًا أنه لم يكن لاعبًا محبوبًا خلال مسيرته بسبب كثرة اعتراضاته وتذمره، واستمر معه الأمر بدرجة ما بعد انتقاله إلى مجال التدريب.

سر استبعاد اللاعب المصري من المباريات

وتطرق مدرب سيلتيك إلى قرار استبعاد هيثم حسن من مواجهة كيلمارنوك الأخيرة، والذي فتح الباب أمام العديد من التساؤلات بشأن موقف اللاعب داخل الفريق.

وأكد أونيل أن غياب بعض اللاعبين عن التشكيل لا يعني بالضرورة وجود أزمة أو خلافات، موضحًا أن الجهاز الفني يعتمد سياسة تدوير اللاعبين في ظل ضغط المباريات وتعدد المنافسات التي يخوضها الفريق.

وأشار إلى أن سيلتيك يحتاج إلى الاستفادة من جميع عناصر قائمته، خاصة مع ارتباطه بمباريات الدوري الاسكتلندي والدوري الأوروبي، مؤكدًا أن قرارات المشاركة تخضع للاحتياجات الفنية ومصلحة الفريق.

وأضاف المدرب أن مهمته الأساسية تتمثل في تحقيق الانتصارات، وليس إرضاء جميع اللاعبين، موضحًا أنه لو كان يسعى لإرضاء الجميع لاضطر إلى إشراك 26 لاعبًا في المباراة الواحدة.

أرقام هيثم حسن مع سيلتيك

وعلى مستوى مشاركاته، لم يتمكن هيثم حسن حتى الآن من تثبيت أقدامه في التشكيل الأساسي للفريق الاسكتلندي، رغم الآمال التي صاحبت انضمامه إلى النادي مع بداية الموسم الحالي قادمًا من بلد الوليد الإسباني.

وخاض اللاعب المصري 17 مباراة بمختلف المسابقات، بإجمالي 804 دقائق، ونجح في صناعة هدفين، لكنه لم يتمكن من تسجيل أي هدف حتى الآن.

وأثار غياب هيثم حسن عن قائمتين متتاليتين تساؤلات بشأن موقعه في حسابات الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع المنافسة القوية على المراكز الهجومية.