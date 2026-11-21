أكد محمد إبراهيم، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من السودان، أن التطورات الميدانية تتسارع على عدة جبهات، لا سيما جبهة كردفان، حيث يحقق الجيش السوداني تقدمًا في منطقة غرب كردفان، ويعمل على تعزيز وجوده في عدد من المناطق القريبة من مدينة النهود.



وأضاف- خلال رسالة على الهواء، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»- أن مدينة النهود تُعد ثاني أكبر مدن إقليم كردفان، أو أكبر مدن ولاية غرب كردفان، مشيرًا إلى أن الجيش السوداني تمكن من إزالة عدد من المعاقل التي كانت تعيق تقدمه نحو المدينة، بالتزامن مع استهداف القوات الجوية التابعة للجيش عددًا من مواقع قوات الدعم السريع.

وأوضح أن منطقة النيل الأزرق تشهد أيضًا تطورات ميدانية؛ بعدما أعلنت قوات الدعم السريع استعادة السيطرة على عدد من المناطق، فيما يواصل الجيش السوداني القتال والتقدم في هذه المناطق ضمن عدد من الولايات.

وأشار إلى أن والي ولاية النيل الأزرق، أو والي منطقة باو، اتهم إثيوبيا وجنوب السودان باستخدام أراضيهما منصاتٍ لإطلاق الطائرات المسيّرة باتجاه مناطق في إقليم النيل الأزرق.

ولفت إلى أن الجيش السوداني استهدف عددًا من المواقع في الإقليم، وتحديدًا المناطق القريبة من مدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق.