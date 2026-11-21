

أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لإنهاء الحرب واحتواء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن العالم لم يعد قادرا على تحمل استمرار الصراع وتداعياته الاقتصادية والأمنية.

وقال دار، في مقابلة مع شبكة «يورونيوز» بثها التلفزيون الباكستاني، السبت 21 نوفمبر 2026، إنه يتوقع تحقيق تقدم في جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، معربا عن أمله في أن يحدث ذلك في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن استمرار الحرب يفاقم الأعباء على الاقتصاد العالمي ويؤثر بصورة مباشرة على حياة المواطنين في مختلف الدول.

وأوضح وزير الخارجية الباكستاني أن اضطرابات إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار والمعاناة الاقتصادية التي تواجهها الشعوب تجعل التوصل إلى تسوية دبلوماسية ضرورة ملحة، وليس مجرد خيار سياسي، محذرا من أن إطالة أمد المواجهة ستؤدي إلى مزيد من التداعيات على الأسواق وسلاسل الإمداد الدولية.



وأكد دار أن إسلام آباد لم تتخل عن جهودها لإنهاء الحرب، وأنها تواصل العمل على تقريب وجهات النظر بين الجانبين الأمريكي والإيراني، مستفيدة من علاقاتها الدبلوماسية مع الطرفين، مشيرا إلى أن باكستان استضافت في أبريل الماضي أول محادثات مباشرة بين واشنطن وطهران منذ 47 عاما.

وأضاف أن الجهود الباكستانية أسهمت في التوصل إلى مذكرة تفاهم في 18 يونيو الماضي، رغم استمرار الخلافات والانتهاكات التي أعقبت الاتفاق، مؤكدا تمسك بلاده بالمسار الدبلوماسي والعمل على دفع الطرفين إلى الالتزام بتعهداتهما.

وشدد وزير الخارجية الباكستاني على أن الحوار والدبلوماسية يمثلان الطريق الوحيد لإنهاء النزاعات الإقليمية، داعيا القوى الدولية إلى تحمل مسؤولياتها لمنع اتساع المواجهة، والحفاظ على استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع استمرار الاتصالات الدبلوماسية والوساطات الإقليمية، وسط خلافات بشأن شروط إنهاء الحرب والملف النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز.