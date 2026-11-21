طرح الفنان محمد حماقي أحدث أغانيه بعنوان «إلا قوليلي»، عبر قناته الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

ألبوم سمعوني

وكان طرح حماقي احدث ألبوماته «سمعوني»، فى مايو 2026، وضم 18 أغنية، بمشاركة مجموعة من أبرز صناع الموسيقى، من بينهم عمرو مصطفى، وتامر حسين، وعزيز الشافعي، وأيمن بهجت قمر.

وحقق الألبوم حضورًا لافتًا على منصات الاستماع، خاصة مع عدد من أغنياته التي حظيت بتفاعل واسع، أبرزها «بحرية» التي جمعته بالفنانة شيرين عبد الوهاب، و«بيقولولك إيه»، و«اوعى تنساني».

أعمال محمد حماقي

وكانت كشفت أنغامي أن حماقي حقق قفزة تاريخية في معدلات الاستماع بنمو تجاوز 1300% خلال عام 2026، بعد أن هيمنت 18 أغنية من ألبوم "سمعوني" على قائمة العشرين أغنية الأكثر استماعاً.

وتشير هذه الأرقام إلى أن المنافسة لم تعد بين مطرب ومطرب، بل بين مدارس غنائية كاملة وإن ما تكشفه هذه الإحصائية ليس مجرد ترتيب، بل إعلان عن عصر جديد في الموسيقى العربية، عصر تُقاس فيه النجومية بعدد مرات الضغط على زر التشغيل، لا بعدد الحفلات فقط.

وبهذه الإحصائية يثبت حماقي أن الاستمرارية تصنع القمة و الرابح الحقيقي هو الجمهور العربي، الذي أصبح يملك اليوم أكثر من 31 مليار مشاهدة واستماع لأحدث ألبومات نجومه العشرة فقط، في رقم لم يكن ممكناً تخيله قبل عقد واحد.