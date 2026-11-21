حدد قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته عددًا من الحالات التي قد يترتب عليها سحب رخصة القيادة أو اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها، في إطار تنظيم حركة المركبات على الطرق والحد من السلوكيات التي تهدد سلامة المواطنين.

وتشمل الحالات المرتبطة بسحب الرخصة؛ ارتكاب مخالفات مرورية جسيمة، أو قيادة المركبة بصورة تعرض حياة مستخدمي الطريق أو الممتلكات للخطر، إلى جانب القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو المسكرة.

مخالفات قد تعرض رخصة القيادة للسحب

تأتي القيادة المتهورة ضمن أبرز السلوكيات التي تستوجب تدخل الجهات المختصة، خاصة عندما تتسبب طريقة قيادة المركبة في تعريض الآخرين للخطر أو الإخلال بقواعد السلامة المرورية.

كما تُعد القيادة تحت تأثير المخدرات أو المواد المسكرة من المخالفات الخطيرة التي تستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، نظرًا لما تمثله من تهديد مباشر لسلامة قائد المركبة وباقي مستخدمي الطريق.

وتشمل الحالات الأخرى مخالفة الغرض المحدد لترخيص المركبة، فضلًا عن تكرار بعض المخالفات المرورية، وما قد يترتب عليها من إجراءات وفق الأحكام القانونية المنظمة.

كيف يتم سحب رخصة القيادة؟

تبدأ الإجراءات بإثبات المخالفة وتحرير المحضر اللازم من الجهات المختصة، ثم تطبيق الإجراء الذي يقرره القانون بحسب طبيعة الواقعة وجسامتها.

ولا توجد مدة واحدة تنطبق على جميع حالات السحب، إذ تختلف الإجراءات ومددها وفق النص القانوني المرتبط بكل مخالفة.