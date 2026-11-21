خسر فريق تشيلسي برباعية مقابل هدف من نظيره ليدز يونايتد، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الحادية عشر ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف تشيلسي عن طريق ايمانويل ايميجا في الدقيقة 24.

فيما جاءت رباعية ليدز عن طريق نواه أوكافور (هدفين) ودومينيك كالفيريت لوين وبرندن آندرسون في الدقائق 27، 53، 58، 90+1.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

مارتينيز، اتشيمبونج، فوفانا، كولويل، تشافاريا، لافيا، كايسيدو، استيفاو، بالمر، روجرز، ايميجا.

جدير بالذكر أن تشيلسي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 16 نقطة فيما يأتي ليدز يونايتد بالمركز السادس برصيد 17 نقطة.