قال الدكتور عدلي سعداوي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن منتدى أسوان يمثل منصة تجمع الشعوب والفاعلين الأفارقة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالهموم الإفريقية ويتحدث عنها في مختلف المنتديات الدولية.

وأضاف سعداوي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن بناء السلام وإعادة الإعمار بعد الصراعات يمثلان أساسًا لمعالجة المشكلات الموجودة في القارة الإفريقية، التي تعاني بشدة من الصراعات والنزاعات وانتشار الجماعات المتطرفة والإرهابية في كثير من دولها.

وأوضح أن هذه الأوضاع تعوق بناء السلام وتحقيق التنمية في القارة، رغم ما تمتلكه إفريقيا من ثروات وإمكانات كبيرة تجعلها قادرة على تحقيق تنميتها الذاتية، لافتًا إلى أن غياب السلام والصراعات يؤديان إلى ضياع الفرص المتاحة لتحقيق التنمية.

وأشار عضو المجلس المصري للشئون الخارجية إلى أن القارة الإفريقية تمتلك نحو 30% من الاحتياطيات المعدنية العالمية، و40% من احتياطي الذهب في العالم، إلى جانب معادن نادرة مثل الكوبالت واليورانيوم والماس، فضلًا عن امتلاكها ما يتراوح بين 12 و15% من احتياطيات البترول، و10% من احتياطيات الغاز.

وأكد أن إفريقيا تمتلك 65% من الأراضي القابلة للاستصلاح على مستوى العالم، مؤكدًا أن القارة غنية بالموارد، لكن الصراعات والنزاعات تظل تهديدًا مستمرًا لفرص تحقيق التنمية بها.