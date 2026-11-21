انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي رايو فاليكانو وفالنسيا بتقدم فالنسيا بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري الإسباني.
وسجل هدف فالنسيا اللاعب خوسيه مانويل كوبيت في الدقيقة 41 من انطلاق المباراة.
تشكيل الفريقين
وجاء تشكيل رايوفاليكانو كالتالي:
حراسة المرمى: إيميليو أوديرو موليادي
خط الدفاع: هيورهي تسيتايشفيلي - مجاهد صديق إليو - فلوريان لوجون - أندري راتسو
خط الوسط: أوناى لوبيز - باتي سيس - راندي نتيكا
خط الهجوم: إيسي بالاثون - سيرجيو كاميلو بيريز - خورخي دي فروتوس
وجاء تشكيل فالنسيا كالتالي:
حراسة المرمى: ستول ديميتريفسكي
خط الدفاع: أرناو مارتينيز - سيزار تاريجا - خوسيه مانويل كوبيت - بابلو مافيو
خط الوسط: دانييل رابا - بيبيلو - جويدو رودريجيز - لويس ربوخا
خط الهجوم: جافي غيرا - صادق عمر