دخل محمود صلاح، لاعب النادي الأهلي الشاب، دائرة اهتمامات نادي طرابزون سبور التركي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة، وفقًا لتقارير صحفية أجنبية.

وذكر موقع «Haber61» التركي، نقلًا عن شبكة «AfricaFoot»، أن طرابزون سبور يراقب صاحب الـ19 عامًا، بعدما كلف النادي عددًا من كشافي المواهب بمتابعة اللاعب، وسط انطباعات إيجابية بشأن مستواه وإمكاناته.

وأشار التقرير إلى أن تألق النجم المصري محمد صلاح، الذي انضم إلى طرابزون سبور مطلع الموسم الحالي، ساهم في زيادة اهتمام النادي التركي بالكرة المصرية، ودفعه لمتابعة المزيد من المواهب في الدوري المصري.

وأضاف أن محمود صلاح يحظى باهتمام عدد من الأندية الأوروبية، ما قد يشعل المنافسة على ضمه خلال الفترة المقبلة.

وكان محمود صلاح قد انتقل إلى الأهلي في أغسطس 2026 قادمًا من غزل المحلة، ووقع عقدًا يمتد حتى عام 2031، بعدما سبق له الدخول في مفاوضات مع نادي CD إلدينسي الإسباني، قبل أن يفضل الانتقال إلى القلعة الحمراء.

وقدم اللاعب مستويات مميزة مع غزل المحلة خلال موسم 2025-2026، إذ شارك في 28 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 أخرى.

ولم يقدم طرابزون سبور عرضًا رسميًا حتى الآن، بحسب التقرير، فيما تظل متابعة اللاعب خطوة أولى في إطار اهتمام النادي التركي بالتعاقد معه.