تتجه أنظار العالم إلى مصر في 2 أغسطس 2027، مع اقتراب موعد واحدة من أندر الظواهر الفلكية خلال القرن الحادي والعشرين، حيث تشهد مناطق مصرية كسوفا كليا للشمس، تتصدرها مدينة الأقصر التي ستكون من أبرز مواقع الرصد عالميا، مع استمرار حجب قرص الشمس بالكامل لأكثر من 6 دقائق.

كسوف الشمس الكلي 2027

ويمثل الحدث فرصة استثنائية للباحثين والمتخصصين في علوم الفلك، إلى جانب المهتمين والسائحين من مختلف دول العالم، خاصة أن طول مدة الكسوف الكلي يجعله من أبرز الأحداث الفلكية المنتظرة، كما يعزز فرص تنشيط السياحة الفلكية في مصر.

موعد كسوف الشمس 2027 في مصر وتوقيت ظهوره بالأقصر

تشهد مصر كسوف الشمس الكلي يوم الاثنين 2 أغسطس 2027، ومن المنتظر أن تبدأ مرحلة الكسوف الكلي في مدينة الأقصر قرابة الساعة 1:02 ظهرا بالتوقيت المحلي، على أن تصل الظاهرة إلى ذروتها نحو الساعة 1:05 ظهرا، قبل انتهاء مرحلة الحجب الكامل قرابة الساعة 1:08 ظهرا.

ووفقا للحسابات الفلكية المنشورة على الموقع الرسمي للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تستمر مرحلة الكسوف الكلي في الأقصر نحو 6 دقائق و22 ثانية، وهي مدة تمنح المتابعين فرصة لرصد الهالة الشمسية المحيطة بقرص الشمس، والتي تصبح مرئية خلال مرحلة الكسوف الكلي.

ولا تقتصر الظاهرة على الأقصر، إذ يمر مسار الكسوف الكلي بعدد من المناطق المصرية، من بينها سيوة وسوهاج وقنا وإسنا وإدفو ومرسى علم، مع اختلاف مدة الحجب الكامل من منطقة إلى أخرى.

أما القاهرة، فستشهد كسوفا جزئيا يحجب خلاله القمر نحو 95% من قرص الشمس، دون الوصول إلى مرحلة الكسوف الكلي التي ستتمكن مناطق محددة على مسار ظل القمر من مشاهدتها.

كسوف الشمس الكلي 2027

لماذا يحظى كسوف أغسطس 2027 بلقب كسوف القرن؟

يرجع الاهتمام العالمي بكسوف الشمس المرتقب إلى طول فترة الكسوف الكلي، التي تتجاوز 6 دقائق في بعض المناطق، وهي مدة استثنائية مقارنة بالعديد من الكسوفات الشمسية التي تستمر مرحلة الحجب الكامل خلالها لفترات أقصر.

وتتضافر عدة عوامل فلكية لتحديد مدة الكسوف، من بينها المسافات النسبية بين الأرض والشمس والقمر، وحجم قرصي الشمس والقمر الظاهريين في السماء، إلى جانب موقع مسار ظل القمر وسرعة حركته فوق سطح الأرض.

وخلال مرحلة الكسوف الكلي، يحجب القمر قرص الشمس المضيء بالكامل، ويتحول ضوء النهار إلى إضاءة شبيهة بفترة الغسق، كما تظهر الهالة الشمسية، وهي الطبقة الخارجية من الغلاف الجوي للشمس، التي يصعب رصدها في الظروف الطبيعية بسبب شدة سطوع القرص الشمسي.

وتتيح هذه اللحظات للعلماء فرصة مهمة لدراسة الهالة الشمسية ومتابعة بعض الظواهر المرتبطة بالنشاط الشمسي، وهو ما يمنح الحدث أهمية علمية تتجاوز مشاهدته باعتباره ظاهرة فلكية نادرة.

استعدادات علمية وسياحية لمتابعة كسوف الشمس في الأقصر

بدأ المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الاستعداد للحدث المرتقب، من خلال التنسيق لتنظيم عمليات الرصد العلمي وتحديد المواقع المناسبة لاستقبال الباحثين والجمهور الراغبين في متابعة الكسوف.

وتشير المعلومات المنشورة على الموقع الرسمي للمعهد إلى اختيار مكتبة الأقصر ضمن مواقع الرصد المخصصة للجمهور، إلى جانب الإعداد لتنظيم مؤتمر دولي حول فيزياء الشمس وطقس الفضاء خلال الفترة من 3 إلى 5 أغسطس 2027، بمشاركة عدد من الباحثين والمتخصصين في علوم الفلك والفضاء.

ومن المتوقع أن يسهم الحدث في جذب أعداد من الزائرين إلى الأقصر ومناطق أخرى على مسار الكسوف، خاصة أن مصر تمتلك مقومات سياحية تجمع بين المواقع المناسبة لرصد الظواهر الفلكية والوجهات الأثرية والتاريخية الشهيرة.

وتبرز الأقصر باعتبارها إحدى أهم الوجهات المنتظرة لمتابعة الكسوف، لما تتمتع به من قيمة تاريخية وحضارية، إلى جانب موقعها الذي يتيح مشاهدة مرحلة طويلة من الحجب الكامل للشمس.

كسوف الشمس الكلي 2027

إرشادات مهمة لمشاهدة كسوف الشمس بأمان

تتطلب متابعة كسوف الشمس الالتزام بإجراءات السلامة لحماية العين من الأضرار الناتجة عن النظر المباشر إلى أشعة الشمس، إذ يجب استخدام نظارات مخصصة لمشاهدة الكسوف ومعتمدة لهذا الغرض خلال جميع مراحل الكسوف الجزئي.

ولا يجوز النظر إلى الشمس بالعين المجردة إلا خلال مرحلة الكسوف الكلي الكامل، وبعد اختفاء قرص الشمس المضيء تماما، مع ضرورة إعادة ارتداء نظارات الحماية فور ظهور أول ضوء من الشمس، لأن النظر المباشر إليها بعد انتهاء مرحلة الحجب الكامل قد يسبب أضرارا خطيرة للعين.

كما لا تعد النظارات الشمسية العادية أو وسائل الحماية غير المخصصة لرصد الكسوف بديلا آمنا عن نظارات الكسوف المعتمدة.