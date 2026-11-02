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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف زاهر يكشف فلسفة الأهلي الجديدة في التعامل مع البطولات والناشئين

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي سيف زاهر أن قائمة الأهلي لمباراة الغد تعكس وجود قرارات واضحة من إدارة النادي بشأن التعامل مع البطولات خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن الاتجاه داخل القلعة الحمراء هو المنافسة على جميع الألقاب دون التقليل من أهمية أي بطولة.

 

الأهلي

وقال سيف زاهر، خلال تصريحاته عبر قناة «أون سبورت»، إن الأهلي إذا شارك في دورة رمضانية فسيخوضها بتشكيلته الأساسية، موضحًا أن النادي لديه رغبة في المنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها هذا الموسم، حتى لو وصل عددها إلى 5 بطولات.

وأضاف أن الأهلي لم يعد لديه رفاهية التعامل مع بعض المباريات باعتبارها غير مهمة، أو منح الفرصة للصف الثاني أو الثالث على حساب المنافسة، خاصة بعد الموسم الصعب الذي مر به الفريق، ورغبة النادي في استعادة الانتصارات والعودة إلى طريق البطولات.

وأشاد زاهر برؤية سيد عبد الحفيظ في هذا الملف، معتبرًا أن القرارات الحالية تمنح الفريق فرصة للمنافسة بشكل جاد، مع إمكانية تصعيد بعض العناصر الشابة وإشراكهم تدريجيًا دون تحميلهم مسؤولية مباريات وبطولات أكبر من قدراتهم في الوقت الحالي.

وتابع أن الدفع بالناشئين يجب أن يكون وفق خطة واضحة، مشيرًا إلى إمكانية منح الفرصة للاعبين مثل محمد رأفت ومحمود صلاح وعمر سيد معوض، من خلال إشراك لاعب أو اثنين في التشكيل، بما يسمح لهم بإظهار إمكاناتهم والحصول على فرصة حقيقية لإثبات قدراتهم.

واختتم سيف زاهر تصريحاته بالتأكيد على أن الاعتماد على مجموعة كبيرة من الناشئين في بطولة قوية قد يعرضهم لخسائر صعبة أمام فرق كبيرة، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ثقتهم بأنفسهم، فضلًا عن عدم إتاحة الفرصة لتقييم مستواهم الحقيقي، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين المنافسة على البطولات وتجهيز المواهب الصاعدة.

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