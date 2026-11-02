الجامع الأزهر يفتح باب التسجيل لتحفيظ القرآن الكريم عن بُعد لـ5000 دارس

أعلن الجامع الأزهر الشريف فتح باب التسجيل أمام الراغبين في الالتحاق ببرنامج تحفيظ القرآن الكريم عن بُعد، من خلال المنصة الدولية للجامع الأزهر، لاستيعاب 5000 دارس من الأطفال والكبار، من المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، وذلك في مختلف المحافظات.

ويأتي إطلاق البرنامج تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، بهدف إتاحة الفرصة أمام الراغبين في حفظ كتاب الله والاستفادة من حلقات التحفيظ عن بُعد، بما يناسب الفئات العمرية المختلفة ومستويات الحفظ المتباينة.

10 مستويات للأطفال و5 للكبار

ويستهدف البرنامج فئتين عمريتين، الأولى للأطفال من سن 5 إلى 13 عامًا، حيث يمكن للمتقدمين من هذه الفئة الاختيار بين 10 مستويات لحفظ القرآن الكريم، على أن يُحدد المستوى المناسب لكل طفل وفقًا لنتائج اختبارات القبول التي يخضع لها.

أما الفئة الثانية فتشمل الكبار من سن 14 عامًا فما فوق، وتتيح لهم المنصة الاختيار بين 5 مستويات للحفظ، مع تحديد المستوى الملائم لكل دارس بناءً على نتائج اختبارات القبول، بما يضمن توزيع المشاركين وفقًا لقدراتهم ومقدار ما سبق لهم حفظه من القرآن الكريم.

وأوضحت إدارة الجامع الأزهر أنه بعد انتهاء فترة التقديم، ستُجرى اختبارات تحديد المستوى لجميع المتقدمين، تمهيدًا لتسكين كل دارس في الحلقة الدراسية والمستوى المناسبين له، وفقًا للقدر المحفوظ لديه، بما يحقق التدرج في عملية الحفظ ويتناسب مع مستوى كل مشارك.

رابط التسجيل ومواعيد الاختبارات وضوابط الالتحاق

وشددت إدارة الجامع الأزهر على أهمية انضمام جميع المتقدمين إلى مجموعات «واتساب» من خلال الرابط المرفق داخل استمارة التقديم، لمتابعة إجراءات التسجيل أولًا بأول، والاطلاع على مواعيد اختبارات تحديد المستوى، والتعرف على آلية توزيع الدارسين على الحلقات الدراسية.

ونوهت الإدارة إلى عدم السماح للدارس بالجمع بين نظامي الحفظ المباشر والحفظ عن بُعد، مؤكدة أنه سيتم استبعاد أي متقدم يجري تسكينه بالفعل في حلقات التحفيظ المباشرة من برنامج التحفيظ عن بُعد.

ويمكن للراغبين في التسجيل والالتحاق ببرنامج تحفيظ القرآن الكريم عن بُعد التقديم من خلال استمارة التسجيل عبر المنصة الدولية للجامع الأزهر، عبر الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/services/form/التقديم-لرواق-القرآن الكريم-عبر-المنصة-الدولية-للجامع-الأزهر-2026

ويُنفذ البرنامج وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ومتابعة الدكتور مصطفى شيشي، مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر.