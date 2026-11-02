ترتيب مجموعات كأس العاصمة قبل مواجهات اليوم.. الأهلي يطارد الصدارة والزمالك يسعى للعودة

تتواصل اليوم الإثنين منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، بإقامة عدد من المواجهات المهمة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، وسط ترقب جماهيري كبير لمباريات الأندية صاحبة الشعبية، وعلى رأسها الأهلي والزمالك.

وتسعى الفرق المشاركة في البطولة إلى تحقيق أهداف مختلفة خلال مواجهات اليوم، سواء بتعويض خسارة الجولة الافتتاحية والعودة سريعًا إلى طريق الانتصارات، أو مواصلة حصد النقاط الثلاث وتعزيز موقفها في جدول الترتيب، خاصة مع اشتعال المنافسة مبكرًا داخل المجموعات الأربع.

مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

تفتتح مواجهات اليوم بمباراة وادي دجلة أمام الزمالك، المقرر إقامتها في الخامسة مساءً على استاد السويس، حيث يدخل الفريقان اللقاء بطموحات متباينة، بعدما حقق وادي دجلة الفوز في الجولة الأولى على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، بينما يسعى الزمالك لتصحيح مساره بعد خسارته أمام زد بثلاثية نظيفة.

وفي الثامنة مساءً، يستضيف استاد القاهرة الدولي مواجهة الأهلي والمقاولون العرب، في لقاء مرتقب يجمع فريقين استهلا مشوارهما في البطولة بصورة قوية، بعدما اكتسح الأهلي نظيره بترول أسيوط بخمسة أهداف دون مقابل، فيما نجح المقاولون العرب في التغلب على الجونة بهدفين نظيفين، ليصبح اللقاء مواجهة مباشرة على صدارة المجموعة الثالثة.

نتائج الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

شهدت الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر نتائج قوية، كان أبرزها الانتصار الكبير الذي حققه الأهلي على بترول أسيوط بخماسية نظيفة، إلى جانب فوز زد على الزمالك بثلاثة أهداف دون مقابل.

وحقق بيراميدز الفوز على القناة بنتيجة 3-2، بينما تفوق المقاولون العرب على الجونة بهدفين نظيفين، وفاز المصري على سيراميكا بهدف دون رد.

كما استهل مودرن سبورت مشواره بالفوز على البنك الأهلي بهدفين دون مقابل، وحقق وادي دجلة الانتصار على الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في حين حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة غزل المحلة وأبو قير للأسمدة.

ترتيب مجموعات كأس عاصمة مصر

ترتيب المجموعة الأولى

ينفرد زد بصدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على وادي دجلة صاحب المركز الثاني، بينما تتواجد أندية طلائع الجيش والاتحاد السكندري والزمالك دون رصيد من النقاط، عقب تعثرها في الجولة الافتتاحية.

ترتيب المجموعة الثانية

يتقاسم مودرن سبورت وبيراميدز قمة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط لكل فريق، بعدما حقق الثنائي الفوز في الجولة الأولى، فيما لا تزال فرق سموحة والقناة والبنك الأهلي تبحث عن أولى نقاطها في البطولة.

ترتيب المجموعة الثالثة

يتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، متساويًا مع المقاولون العرب، الذي يحتل المركز الثاني، بينما تأتي أندية إنبي والجونة وبترول أسيوط دون نقاط، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الأهلي وذئاب الجبل في الجولة الثانية.

ترتيب المجموعة الرابعة

يحتل المصري صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بينما يأتي غزل المحلة في المركز الثاني وأبو قير للأسمدة في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة لكل منهما، بعد التعادل في الجولة الأولى، فيما يتواجد بتروجت وسيراميكا في المركزين الأخيرين دون نقاط.

وتتجه الأنظار إلى مواجهات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر، في ظل رغبة الفرق في حصد نتائج إيجابية مبكرة، وتحسين ترتيبها داخل المجموعات، قبل اشتداد المنافسة مع تقدم مشوار البطولة واقتراب مرحلة الحسم.