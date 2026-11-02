قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعادة فتح باب وظائف المعلم المساعد.. الشروط ورابط التقديم
التنظيم والإدارة يعلن ترشيح باقي قائمة انتظار معلمي الدراسات الاجتماعية.. وإتاحة نتائج التظلمات
رئيس برلمانية التجمع: تعديلات قانون صندوق الشهداء تضمن استمرار حصول المستحقين على حقوقهم
مدبولي: مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف إسهام في تحصين المجتمع
الذهب يسترد عافيته.. ارتفاع سعر عيار 18 اليوم
روسيا تستأنف هجماتها على منطقة خيرسون الأوكرانية بعد انتهاء الهدنة
الجدة وشقيقتها والعمة.. بدء محاكمة المتهمات بإنهاء حياة طفلين في جريمة الكلور
التنمية المحلية: رفع 594 إشغالا و4200 طن مخلفات و95 إنذارا لمحال مخالفة بالقاهرة
ترتيب مجموعات كأس العاصمة قبل مواجهات اليوم.. الأهلي يطارد الصدارة والزمالك يسعى للعودة
مدبولي: مركز الذكاء الاصطناعي بالأوقاف يعكس توجه الدولة للاستعانة بالتقنيات لتطوير الخطاب الديني
ملك الأردن: ثابتون على موقفنا في الدفاع عن قضايا أمتنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التنمية المحلية: رفع 594 إشغالا و4200 طن مخلفات و95 إنذارا لمحال مخالفة بالقاهرة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بالتعاون مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني بنطاق أحياء الموسكي وحلوان والمعصرة بمحافظة القاهرة  في إطار جهود رفع كفاءة الخدمات المحلية، وتحسين مستوى النظافة العامة، وإزالة الإشغالات والتعديات، خاصة بمحيط المدارس، إلى جانب تكثيف الرقابة على المحال العامة، ومتابعة الأنشطة غير المرخصة، والعمل على تيسير إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع وفقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

حملات تفتيشية

وأوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الحملات شملت المرور على المدارس الواقعة بنطاق الأحياء الثلاثة، والعمل على رفع الإشغالات والمخلفات من محيطها، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية، حيث أسفرت الأعمال عن رفع 594 حالة إشغال، فضلًا عن رفع 4199.9 طن من المخلفات والتراكمات، في إطار الجهود المكثفة لتحسين مستوى النظافة العامة وإزالة مسببات الإعاقة والتكدسات وتحقيق الانضباط بالشوارع.

حملات تفتيشية على المحال العامة

وأضاف التقرير أن اللجنة المشكلة من الوزارة ترأسها الدكتور أحمد فؤاد عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والمنسق العام للجنة ، وضمت في عضويتها كل من المستشار مدحت محب، وداليا صقر، ورشا عرابي، أعضاء الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، ومحمد صلاح، عضو الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة ، وكثفت اللجنة حملاتها التفتيشية على المحال العامة بنطاق الأحياء الثلاثة، من خلال المرور على الأنشطة التجارية والتحقق من موقف التراخيص ومدى الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة لمزاولة النشاط، حيث أسفرت أعمال المرور على 490 محلًا عامًا عن تحرير 53 محضر مخالفة، واتخاذ 99 قرار غلق وتشميع، فضلًا عن توجيه 95 إنذارًا للمحال المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لطبيعة كل مخالفة.

تقديم 102 طلب ترخيص

وأوضح التقرير أن الحملات شهدت تقديم 102 طلب ترخيص من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة، بما يسهم في تيسير حصول أصحاب الأنشطة على الخدمات اللازمة، وتخفيف الأعباء الإجرائية، وتشجيعهم على تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.

وتضمنت أعمال اللجنة تنفيذ حملات «طرق الأبواب» بنطاق أحياء الموسكي وحلوان والمعصرة، للتواصل المباشر مع المواطنين وأصحاب المحال، والتعريف بخدمات تراخيص المحال العامة والإجراءات القانونية والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص، وحث أصحاب الأنشطة على توفيق أوضاعهم وفقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

وأشار التقرير إلى أن أعمال المرور شملت كذلك متابعة شكاوى المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، والعمل على فحص الشكاوى والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ومتابعة أوجه القصور التي يتم رصدها والعمل على معالجتها، بما يسهم في سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية استمرار التنسيق بين اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة ورؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء، وتعزيز الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت على مواصلة تكثيف الحملات الميدانية والتفتيشية لرفع كفاءة منظومة النظافة والإشغالات، وضبط منظومة تراخيص المحال العامة، وتيسير الإجراءات على المواطنين، مع استمرار التواصل المباشر معهم وفحص شكاواهم والعمل على سرعة الاستجابة لها، بما يحقق الانضباط بالشارع ويحافظ على الصحة والسلامة العامة ويدعم جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المحلية وتحقيق رضا المواطنين.

التنمية المحلية التنمية المحلية والبيئة المحال العامة القاهرة منال عوض تراخيص المحال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

أصحاب المعاشات

بعد قرار التأمينات.. هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟

الهلال السعودي

غموض يحيط بوصول شباب الأهلي إلى الرياض قبل مواجهة الهلال.. والزعيم يترقب قرار الاتحاد الآسيوي

لحظة انتظار استلام الجثمان

انهيار أسرة وأصدقاء لاعب البنك الأهلي السابق لحظة انتظار تشييع جثمانه بالإسماعيلية

الزمالك

60 % لمستثمرين مصريين وعرب.. الزمالك يكشف أسباب تغيير نسبة شركة الكرة

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

أرشيفية

مصرع 9 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة وسط منطقة سكنية بالقرب من منتجع ترامب

ضبط سائق توك توك صدم عامل توصيل

سائق توك توك يتسبب في بتر ساق عامل توصيل بالإسكندرية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

حسين عموته

مبنحاسبش بالقطعة.. أحمد بلال يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن عموتة

رامي ربيعة

رامي ربيعة في اختبار آسيوي صعب مع العين أمام الاتحاد السعودي

وزارة الشباب والرياضة

تنفيذاً لتوصيات منتدى مصر 2026 .. وزارة الرياضة تطلق منصة رقمية موحدة للخدمات الشبابية والرياضية

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد