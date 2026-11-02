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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس برلمانية الجبهة الوطنية بالنواب يطالب بمراجعة دورية للتعويضات وتوسيع المزايا التعليمية لأبناء الشهداء والمصابين

رئيس برلمانية الجبهة الوطنية بالنواب يطالب بمراجعة دورية للتعويضات وتوسيع المزايا التعليمية لأبناء الشهداء والمصابين
رئيس برلمانية الجبهة الوطنية بالنواب يطالب بمراجعة دورية للتعويضات وتوسيع المزايا التعليمية لأبناء الشهداء والمصابين
أ ش أ

أكد النائب محمد أبو العينين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، يمثل خطوة مهمة نحو رد الجميل لأبطال الوطن، وإنصاف من قدموا أرواحهم ودماءهم دفاعًا عن مصر وشعبها، مشددًا على أن ما قدمه هؤلاء الأبطال من تضحيات يظل دينًا في أعناق الجميع لا يمكن الوفاء به مهما بلغت صور التكريم والرعاية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ووجه أبو العينين التحية والتقدير لكل من ساهم في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن الدولة لا تنسى أبناءها الذين ضحوا من أجل أمنها واستقرارها، سواء من رجال القوات المسلحة الذين خاضوا معارك الدفاع عن الوطن منذ عام 1948، أو رجال الشرطة الذين تصدوا للإرهاب وقدموا تضحيات غالية لحماية المواطنين والحفاظ على مقدرات الدولة.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية أن أهمية التعديلات التشريعية تكمن في توسيع مظلة الحماية والرعاية لتشمل الأبطال المستحقين، وضمان حصولهم وأسرهم على المزايا والضمانات المقررة، بما يعكس تقدير الدولة لتضحياتهم ويترجم هذا التقدير إلى حقوق فعلية وإجراءات واضحة، وأشار إلى أن مشروع القانون يعالج إحدى الإشكاليات التي كانت تمثل ظلمًا لبعض المصابين بالعجز الجزئي، نتيجة ارتباط استحقاق التعويض بمدة زمنية محددة، لافتا إلى أن التعديلات تنصف هذه الفئة وتكفل الحفاظ على حقوقها دون التقيد بالمدة السابقة، انطلاقًا من مبدأ أن التضحية من أجل الوطن لا تسقط قيمتها أو حقوق أصحابها بمرور الزمن.

وطالب أبو العينين بضرورة إجراء مراجعة دورية لقيم التعويضات والمزايا المالية المقررة للمصابين، بما يضمن مواكبتها للمتغيرات الاقتصادية واحتياجات المستفيدين، مؤكدًا أن الرعاية الحقيقية لأبطال الوطن يجب أن تكون مستمرة وشاملة، وألا تقتصر على مجرد صرف تعويضات مالية.

ودعا إلى إطلاق حملات توعوية وإعلامية للتعريف بشهداء الوطن ومصابيه في مختلف المحافظات والدوائر، وإبراز بطولاتهم وتضحياتهم أمام الأجيال الجديدة، باعتبارهم نماذج وطنية تستحق التكريم والتقدير، وترسيخ مكانتهم في وجدان المجتمع المصري.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية على ضرورة التوسع في المزايا التعليمية المقدمة لأبناء الشهداء والمصابين، لتشمل مختلف المراحل التعليمية، من التعليم الأساسي والثانوي وحتى الجامعي والدراسات العليا والبحوث المتقدمة، مؤكدًا أن الاستثمار في مستقبل أبناء هؤلاء الأبطال يمثل أحد أهم أوجه الوفاء لتضحيات آبائهم.

ونوه أبو العينين بأن دعم أسر الشهداء والمصابين واجب وطني وأخلاقي، وأن الدولة والمجتمع مطالبان بتوفير جميع سبل الرعاية والحياة الكريمة لهم، تقديرًا لما قدموه من تضحيات صنعت أمن الوطن واستقراره.

وأعلن النائب محمد أبو العينين موافقه الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية على مشروع القانون، مؤكدًا أن هذه التعديلات تمثل خطوة تشريعية مهمة لترسيخ حقوق أبطال مصر وأسرهم، وتجسيدًا لمعنى الوفاء لمن بذلوا أغلى ما يملكون من أجل أن يبقى الوطن آمنًا ومستقرًا.

النائب محمد أبو العينين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية رد الجميل لأبطال الوطن

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