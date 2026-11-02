مقذوفان يستهدفان ناقلة نفط قرب السعودية.. وهيئة بريطانية تكشف تفاصيل الحادث

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقي بلاغ عن حادث استهدف ناقلة نفط كانت تبحر جنوب شرق الخليج العربي، على بعد نحو 72 ميلًا بحريًا شرق رأس الخفجي في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الهيئة أن الناقلة تعرضت لمقذوفين أصابا جانبها الأيسر، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تلقت إخطارًا بالواقعة، دون الكشف عن طبيعة المقذوفين أو الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية سلامة جميع أفراد طاقم الناقلة، وعدم تسجيل أي آثار بيئية ناجمة عن الحادث.

واتهمت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» إيران بتعمد استهداف البنية التحتية المدنية والأحياء السكنية والمنشآت الحيوية في دول الخليج، مؤكدة أن تصريحات وزير الخارجية الإيراني بشأن عدم مهاجمة المدنيين في الدول المجاورة غير صحيحة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الهجمات الإيرانية طالت أهدافاً مدنية في دول الخليج، مشيرة إلى أن طهران استهدفت بحارة مدنيين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصاً خلال الأشهر الأخيرة.

وأضافت «سنتكوم» أن الهجمات الإيرانية العشوائية باتت واضحة، ولا يمكن تبريرها، في إشارة إلى استهداف المنشآت المدنية والمناطق السكنية خارج الأراضي الإيرانية.