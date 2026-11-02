مليون فدان قمح وصرف مستحقات الباحثين.. تحركات جديدة بمركز البحوث الزراعية

عقد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، اجتماعًا موسعًا مع مديري المعاهد والمعامل المركزية، بحضور الدكتور ماهر المغربي، نائب رئيس المركز لشئون الإنتاج، لبحث سبل تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمنظومة العمل البحثي والخدمي، تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار جهود الوزارة لتعزيز دور البحث العلمي في دعم خطط الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها إعادة هيكلة منظومة العمل داخل المركز، والتوسع في إنشاء معامل فرعية بمناطق الإنتاج، لتيسير حصول المزارعين والمنتجين والمصدرين على الخدمات والتحاليل المعملية المتخصصة بالقرب من مواقع الإنتاج، بما يسهم في سرعة إنجاز الخدمات وتبسيط الإجراءات، ودعم منظومة الصادرات الزراعية المصرية.

وبحث الاجتماع الإجراءات التنفيذية اللازمة لصرف المتأخرات المالية المستحقة للباحثين، تنفيذًا لتكليفات السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب مناقشة آليات صرف المستحقات المرتبطة بالأحكام القضائية، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة وفي حدود الموارد والالتزامات المتاحة.

وفي إطار الاستعداد للموسم الشتوي، ناقش الاجتماع آليات التنسيق مع مديريات الزراعة لتنفيذ برنامج دعم زراعة مليون فدان بالقمح، استنادًا إلى مخرجات وتوصيات منتدى مصر الزراعي، مع التأكيد على تكامل جهود المعاهد والمعامل المركزية لتوفير الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وتقديم التوصيات الزراعية المناسبة، وتوفير التقاوي الاستراتيجية، خاصة لمحصولي القمح والبقوليات، بما يدعم زيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي.

واستعرض الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتكامل بين معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية، لا سيما في مجالات الطب البيطري والإنتاج الحيواني والسمكي، ومعامل متبقيات المبيدات والمبيدات والزراعة العضوية، بما يضمن الاستغلال الأمثل للإمكانات البحثية والمعملية، ويعزز كفاءة منظومة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي.

وفي سياق متصل، استعرض الحضور موقف نتائج جوائز مركز البحوث الزراعية لعام 2026، وبحثوا الاستعداد لبدء إجراءات التجهيز للدورة المقبلة خلال الشهر المقبل، تشجيعًا للباحثين والعاملين وتحفيزًا للتميز والابتكار، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء البحثي.

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل بمركز البحوث الزراعية، وتعزيز التكامل بين المعاهد والمعامل المركزية، وتوجيه الإمكانات البحثية والمعملية لخدمة القطاع الزراعي، بما يدعم المزارعين، ويرفع معدلات الإنتاجية، ويعزز تنافسية المنتجات الزراعية المصرية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة.