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إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر من واشنطن.. وتحذير أمني قبل أي هجوم أمريكي على إيران
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر من واشنطن.. وتحذير أمني قبل أي هجوم أمريكي على إيران

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشف موقع «واللا» الإسرائيلي، نقلًا عن مسؤولين، أن التنسيق الأمني بين إسرائيل ووزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» وصل إلى أعلى مستوياته خلال الفترة الأخيرة، في ظل التطورات المتسارعة المتعلقة بالملف الإيراني واحتمالات تجدد المواجهة العسكرية.

وأوضح المسؤولون، وفقا للموقع، أن إسرائيل ستتلقى تحذيرًا مسبقًا من الولايات المتحدة في حال قررت واشنطن شن هجوم عسكري على إيران، بما يتيح للجانب الإسرائيلي الاستعداد للتطورات المحتملة والتعامل مع تداعيات أي تصعيد في المنطقة.

وصعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تتفوق على طهران عسكريًا، وأن واشنطن قادرة على إنهاء المواجهة معها في أي وقت، مع التلويح بتوجيه ضربة وصفها بالقاضية خلال الفترة المقبلة.

وقال ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية أيوا، إن الولايات المتحدة لم تحسم المواجهة مع إيران حتى الآن، موضحًا أن السبب وراء ذلك هو رغبته في التعامل مع الموقف بقدر من التساهل وتجنب سقوط مزيد من الضحايا.

وأضاف الرئيس الأمريكي: «السبب الوحيد الذي يوقفنا عن إنهاء الأمر مع إيران هو أنني أريد أن أكون لطيفًا، وأحاول إنقاذ كل تلك الأرواح إذا استطعت».

وأشار ترامب إلى أن الصبر الأمريكي له حدود، وأن واشنطن قد تصل إلى مرحلة يصبح فيها توجيه ضربة قاضية لإيران أمرًا ضروريًا، معتبرًا أن المواجهة العسكرية مع طهران كانت حتمية، وأن الولايات المتحدة حققت التفوق عليها في الحرب.

وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيهات بالرد الفوري على أي تهديد، إلى جانب تحديث بنك الأهداف ليشمل الأصول الأمريكية والإسرائيلية.
 

إسرائيل البنتاجون الملف الإيراني الولايات المتحدة هجوم عسكري على إيران

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