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مقـ.تل أكثر من 20 بحارا.. القيادة المركزية الأمريكية تتهم إيران باستهداف المدنيين في الخليج
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقـ.تل أكثر من 20 بحارا.. القيادة المركزية الأمريكية تتهم إيران باستهداف المدنيين في الخليج

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

اتهمت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» إيران بتعمد استهداف البنية التحتية المدنية والأحياء السكنية والمنشآت الحيوية في دول الخليج، مؤكدة أن تصريحات وزير الخارجية الإيراني بشأن عدم مهاجمة المدنيين في الدول المجاورة غير صحيحة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الهجمات الإيرانية طالت أهدافاً مدنية في دول الخليج، مشيرة إلى أن طهران استهدفت بحارة مدنيين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصاً خلال الأشهر الأخيرة.

وأضافت «سنتكوم» أن الهجمات الإيرانية العشوائية باتت واضحة، ولا يمكن تبريرها، في إشارة إلى استهداف المنشآت المدنية والمناطق السكنية خارج الأراضي الإيرانية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق النووي مع إيران كان «سيئًا للغاية»، مؤكدًا أنه لولا انسحاب الولايات المتحدة منه لكانت طهران تمتلك سلاحًا نوويًا في الوقت الحالي.

وأضاف ترامب أن القوات الأمريكية دمرت قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم خلال عمليتي «مطرقة منتصف الليل» و«الغضب الملحمي»، مشيرًا إلى أن الضربات استهدفت القدرات النووية الإيرانية.

وفي تصريحات أخرى، قال الرئيس الأمريكي إن المكاسب التي حققتها الولايات المتحدة من فنزويلا وحدها تعادل عشرة أضعاف تكلفة الحرب على إيران، في إشارة إلى العوائد التي تتحدث عنها واشنطن من تحركاتها تجاه كاراكاس.

وتطرق ترامب إلى مستقبل المواجهة مع طهران، قائلًا إن إدارته تسعى إلى إنقاذ الأرواح في إيران، لكنها قد تضطر في مرحلة ما إلى توجيه ضربة قاسية إليها.

وأجرى ترامب محادثات هاتفية وصفت بـ"الصريحة" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا خلالها وضع المفاوضات الأمريكية مع إيران، وتوقيت العودة المحتملة إلى العمليات القتالية، وذلك حسبما نقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن مصدرين؛ أحدهما إسرائيلي والآخر أمريكي.

وقال المصدران إن نتنياهو يضغط على ترامب لشن ضربة ضد إيران مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة غد الثلاثاء، لكن ترامب يفضل، في الوقت الراهن، منح المفاوضات فرصة لتأخذ مجراها؛ وهي استراتيجية تثير قلق نتنياهو.

وبحسب أكسيوس فقد وصف المصدر الإسرائيلي المكالمة بأنها كانت "قاسية"، بينما وصفها المصدر الأمريكي بأنها كانت "مباشرة".

ورفض كل من البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على الأمر، وفقا للتقرير الأمريكي.

وأشار التقرير إلى أن ترامب ينتهج مسارين متوازيين؛ فهو يسعى للتوصل إلى اتفاق لاستئناف محادثات السلام، بينما يستعد في الوقت ذاته لاحتمالية استئناف العمليات القتالية واسعة النطاق عقب انتخابات التجديد النصفي.

القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إيران استهداف البنية التحتية المدنية دول الخليج

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