مازيراتي جران كابريو الكهربائية.. بقوة تتجاوز 700 حصان

تعود علامة مازيراتي الإيطالية إلى عام 1914، ونجحت على مدار تاريخها في تقديم مجموعة من السيارات الرياضية والفاخرة التي تحمل طابعها الخاص، من بينها جران توريزمو، وليفانتي، وجريكالي، وكواتروبورتيه، إلى جانب MC20.

وتواصل العلامة تطوير تشكيلتها مع توجهها نحو السيارات الكهربائية، ومن أبرز الطرازات التي تجسد هذا التحول جران كابريو، التي تنتمي إلى فئة السيارات المكشوفة الفاخرة ذات الأداء المرتفع، وتأتي بنسخة كهربائية بالكامل تعتمد على منظومة Folgore.

مازيراتي جران كابريو

محركات مازيراتي جران كابريو بقوة 761 حصانًا

تعتمد مازيراتي جران كابريو الكهربائية على منظومة حركة تضم ثلاثة محركات كهربائية، تنتج قوة إجمالية تبلغ 761 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 1350 نيوتن متر، وتعمل المحركات بالتعاون مع نظام دفع كلي AWD، بينما تنتقل القوة عبر ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، بما يتناسب مع طبيعة منظومة الدفع الكهربائية.

وتستمد السيارة طاقتها من بطارية بسعة 92.5 كيلوواط ساعة، توفر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 450 كيلومترًا، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 290 كيلومترًا في الساعة، وتتمكن جران كابريو Folgore من الانطلاق بسرعة من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.8 ثانية.

مازيراتي جران كابريو

أبعاد مازيراتي جران كابريو

وتأتي السيارة بهيكل جراند تورير مكشوف، يبلغ طوله 4960 مم، وعرضه 1957 مم، وارتفاعه 1365 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2929 مم، ويصل وزنها دون ركاب إلى 2340 كيلوجرامًا، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 151 لترًا.

تضم السيارة مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية، وترتكز على عجلات ألمنيوم بقياس 20 بوصة في الأمام و21 بوصة في الخلف، مع مرايا خارجية توفر خاصيتي الضبط والطي الكهربائي.

تجهيزات مازيراتي جران كابريو

تأتي المقصورة بفرش جلدي فاخر، مع مقعد للسائق وآخر للراكب الأمامي قابلين للتعديل كهربائيًا، ومقودًا متعدد الوظائف، إلى جانب شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة، تدعم الاتصال بنظامي Apple CarPlay وAndroid Auto.

وتحصل السيارة على نظام صوتي Sonus Faber High-Premium مكون من 16 سماعة، مع شاحن لاسلكي للهواتف ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

مازيراتي جران كابريو

وتضم مازيراتي جران كابريو الكهربائية مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، والتحكم في الجر، ونظام الثبات الإلكتروني.

كما تتوفر بنظام تثبيت سرعة متكيف، وتحذير من التصادم الأمامي، ومراقبة المنطقة العمياء، وتشمل التقنيات كذلك قراءة مسار الطريق مع التحذير عند الخروج منه ومساعد البقاء في المسار، إلى جانب مراقبة إجهاد السائق وقراءة إشارات السرعة على الطريق.