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تنسيق الجامعات ومسابقة الـ30 ألف معلم.. ملفات ساخنة على طاولة تعليم النواب اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تنسيق الجامعات ومسابقة الـ30 ألف معلم.. ملفات ساخنة على طاولة تعليم النواب اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اجتماعين اليوم الاثنين 2 نوفمبر وغدا الثلاثاء 3 نوفمبر ، عقب انتهاء الجلسات العامة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن أزمات تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والأهلية، ومشكلات مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم بالمرحلة الخامسة.

وتفتح اللجنة خلال اجتماعها الأول، المقرر عقده الاثنين، ملف تنسيق القبول بالجامعات هذا العام، في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب، بشأن المشكلات التي واجهت الطلاب خلال مراحل التنسيق، وحرمان بعض الحاصلين على مجاميع مرتفعة من الالتحاق بالجامعات الحكومية، فضلًا عن قواعد قبول الطلاب الأجانب، والتوزيع الجغرافي وتقليل الاغتراب، وآليات القبول بالجامعات الأهلية.

كما تتضمن المناقشات أزمة طلاب جامعتي شرق بورسعيد الأهلية وجنوب الوادي الأهلية، وضوابط قبول الطلاب بكليات الطب التابعة لجامعات روسية داخل مصر.

إجراءات إنشاء الجامعة التكنولوجية

وتناقش اللجنة في اجتماعها الثاني طلبات الإحاطة المقدمة من النائبتين ميرفت عازر ونسرين عمر، بشأن تأخر استكمال إجراءات إنشاء الجامعة التكنولوجية بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ورفض عدد من الجامعات المصرية تسجيل درجة الماجستير لخريجي البرنامج التقني التكنولوجي.

وفي سياق متصل، تستكمل اللجنة اجتماعاتها الثلاثاء المقبل، بفتح ملف مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمرحلة الخامسة، والتي تتضمن مسابقة تعيين 30 ألف معلم، وذلك في ضوء طلبات إحاطة تقدم بها عدد كبير من النواب بشأن الأزمات التي واجهت المتقدمين وإجراءات التعيين.

وتتضمن طلبات الإحاطة بحث موقف المتقدمين الذين لم تستكمل إجراءات تعيينهم، وأسباب استبعاد عدد منهم رغم اجتيازهم الاختبارات والمراحل المقررة، فضلًا عن معايير الوزن النوعي ونسب النجاح، ومطالب إعادة النظر في نتائج المسابقة واستكمال إجراءات تعيين المستحقين.

كما تشمل المناقشات مشكلات التوزيع الجغرافي للمعلمين الجدد، وآليات المفاضلة بين المتقدمين، وقواعد توزيع المقبولين على الإدارات التعليمية، إلى جانب إجراءات تعيين 72 ألف معلم على مستوى الجمهورية.

لجنة التعليم مجلس النواب الجلسات العامة تعليم النواب تنسيق الجامعات

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