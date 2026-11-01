خفض أسعار الكهرباء 30% لبعض الفئات بدءًا من اليوم.. اذهب بالكارت للشركة فورًا

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اعتبارًا من اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، تطبيق قرار خفض تكلفة محاسبة استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 30% لبعض مستخدمي العدادات الكودية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الفئات المستحقة، من خلال تقليل قيمة محاسبة الكيلووات ساعة من 274 قرشًا إلى نحو 192 قرشًا، وفقًا للضوابط المحددة للقرار.

ولا يشمل التخفيض جميع أصحاب العدادات الكودية، إذ يرتبط الاستحقاق بتاريخ تركيب العداد ونظام المحاسبة الذي كان معمولًا به قبل التعديلات الأخيرة.



ويستهدف القرار فئات محددة كانت تخضع لنظام شرائح استهلاك الكهرباء قبل انتقالها إلى نظام الشريحة الموحدة، بما يتيح تطبيق التيسيرات الجديدة على المستحقين وفق القواعد المنظمة.

ويأتي القرار ضمن الإجراءات المرتبطة بتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026»، على أن تتحمل الدولة تكلفة الدعم المقرر، والتي تصل إلى نحو 3 مليارات جنيه، بحسب تصريحات المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.

خفض محاسبة الكهرباء 30%.. كيف يستفيد أصحاب العدادات الكودية؟

تتمثل أبرز ملامح القرار الجديد في خفض قيمة محاسبة استهلاك الكهرباء لبعض أصحاب العدادات الكودية، لتتراجع تكلفة الكيلووات ساعة من 274 قرشًا إلى نحو 192 قرشًا، وهو ما يؤدي إلى انخفاض قيمة الاستهلاك المحتسب للمشتركين الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة.

ويهدف التخفيض إلى معالجة أوضاع فئة من المشتركين الذين تغير نظام محاسبتهم من شرائح استهلاك الكهرباء إلى الشريحة الموحدة، بما يتيح تطبيق أسعار مخفضة عليهم وفق الضوابط المحددة.

وتشمل أبرز تفاصيل التخفيض ما يلي:

نسبة الخفض: تصل إلى 30%.

تصل إلى 30%. تكلفة محاسبة الكيلووات ساعة قبل التخفيض: 274 قرشًا.

274 قرشًا. تكلفة محاسبة الكيلووات ساعة بعد التخفيض: نحو 192 قرشًا.

نحو 192 قرشًا. موعد بدء التطبيق: الأحد 1 نوفمبر 2026.

الأحد 1 نوفمبر 2026. الفئات المستفيدة: بعض أصحاب العدادات الكودية وفق تاريخ تركيب العداد ونظام المحاسبة السابق.

بعض أصحاب العدادات الكودية وفق تاريخ تركيب العداد ونظام المحاسبة السابق. تكلفة الدعم التي تتحملها الدولة: نحو 3 مليارات جنيه.

ويعني خفض تكلفة الكيلووات ساعة أن قيمة الاستهلاك المحتسب للمشترك المستحق ستنخفض مقارنة بالتكلفة السابقة، مع اختلاف قيمة الوفر الفعلي بحسب حجم الاستهلاك والضوابط المطبقة على كل حالة.

من الفئات المستفيدة من تخفيض أسعار الكهرباء؟

لا يستفيد جميع أصحاب العدادات الكودية من التخفيض الجديد، إذ يقتصر تطبيقه على فئات محددة وفقًا لتاريخ تركيب العداد ونظام المحاسبة الذي كان مطبقًا قبل التعديلات الأخيرة.

وتشمل الفئة المستهدفة أصحاب العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل أغسطس 2024، وكانت تتم محاسبتهم وفق نظام شرائح استهلاك الكهرباء قبل انتقالهم إلى نظام الشريحة الموحدة.

ويستهدف القرار معالجة أوضاع هذه الفئة من المشتركين من خلال تطبيق التخفيض الجديد وفق القواعد المنظمة، بما يضمن توجيه الدعم إلى المستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة.

ومن المهم الانتباه إلى أن تاريخ تركيب العداد ونظام المحاسبة السابق يمثلان عنصرين أساسيين في تحديد الاستحقاق، ولذلك لا ينبغي افتراض أن جميع العدادات الكودية ستخضع للتخفيض تلقائيًا.



3 مليارات جنيه تكلفة دعم تخفيض محاسبة الكهرباء

تتحمل الدولة التكلفة المالية المترتبة على تطبيق التخفيض الجديد، والتي تصل إلى نحو 3 مليارات جنيه، في إطار تنفيذ التوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026».

وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن التخفيض يأتي ضمن التيسيرات المقررة لبعض مستخدمي العدادات الكودية، بما يتيح تخفيف تكلفة محاسبة استهلاك الكهرباء على الفئات المستحقة.

ويعكس تحمل الدولة قيمة الدعم توجهًا لتطبيق التخفيض دون تحميل المستفيدين التكلفة الكاملة للمحاسبة السابقة، مع قصر الاستفادة على الفئات التي تنطبق عليها الشروط المحددة.

وتظل الضوابط المنظمة هي المرجع في تحديد المستفيدين من التخفيض، إلى جانب الإجراءات المطلوبة لتحديث بيانات العدادات وكروت الشحن وتطبيق الشريحة المحاسبية الجديدة.

كيف يتم تطبيق الشريحة المخفضة على كارت العداد الكودي؟

يتعين على أصحاب العدادات الكودية المستحقين التأكد من تحديث بيانات العداد وتطبيق نظام المحاسبة الجديد، حتى يتمكنوا من الاستفادة من التخفيض المقرر.

وبحسب التعليمات المتعلقة بإجراءات التطبيق، يتعين على المواطنين من أصحاب العدادات الكودية الصادرة قبل يناير 2024 التوجه إلى مراكز شحن العدادات التابعة لشركات توزيع الكهرباء، مع اصطحاب كارت شحن العداد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل الشريحة المحاسبية وتحديث بيانات الكارت.

ويمكن أن تتم إجراءات الشحن والتحديث من خلال منظومات الشحن الإلكتروني «أون لاين»، وفق الآليات المعتمدة لدى الجهات المقدمة للخدمة، بما يتيح استكمال الإجراءات دون الحاجة إلى الاعتماد على الحضور الشخصي في الحالات التي تسمح بذلك.

وتشمل الخطوات التي ينبغي الانتباه إليها ما يلي:

مراجعة تاريخ تركيب العداد الكودي للتأكد من انطباق شروط الاستفادة.

للتأكد من انطباق شروط الاستفادة. التأكد من نظام المحاسبة السابق وما إذا كان العداد يخضع للفئة المشمولة بالتخفيض.

وما إذا كان العداد يخضع للفئة المشمولة بالتخفيض. التوجه إلى مركز شحن العداد التابع لشركة توزيع الكهرباء عند الحاجة إلى تحديث البيانات.

التابع لشركة توزيع الكهرباء عند الحاجة إلى تحديث البيانات. اصطحاب كارت شحن العداد لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

لاستكمال الإجراءات المطلوبة. طلب تعديل الشريحة المحاسبية وفق الضوابط المقررة.

وفق الضوابط المقررة. الاستفادة من الشحن الإلكتروني إذا كانت الخدمة متاحة للحالة وفق الآليات المعتمدة.

إذا كانت الخدمة متاحة للحالة وفق الآليات المعتمدة. مراجعة بيانات الشحن والمحاسبة للتأكد من تطبيق النظام الصحيح.

ويُفضل التأكد من الشركة التابعة لها وحدة الكهرباء بشأن الإجراءات المطلوبة لكل حالة، خاصة أن الاستفادة من التخفيض ترتبط بشروط محددة ولا تشمل جميع العدادات الكودية.



هل يستفيد كل أصحاب العدادات الكودية من التخفيض؟

الإجابة هي لا؛ فقرار خفض تكلفة محاسبة الكهرباء بنسبة تصل إلى 30% مخصص لفئات معينة، ولا ينطبق بصورة تلقائية على جميع مستخدمي العدادات الكودية.

ويعتمد تحديد المستفيدين على تاريخ تركيب العداد ونظام المحاسبة الذي كان معمولًا به قبل التعديلات الأخيرة، وبصفة خاصة العدادات التي كانت تخضع لنظام شرائح الاستهلاك قبل الانتقال إلى الشريحة الموحدة.

ولذلك، فإن مجرد امتلاك عداد كودي لا يكفي وحده لتأكيد الاستحقاق، بل يجب مراجعة بيانات العداد ونظام المحاسبة السابق والتأكد من انطباق الضوابط المحددة.

كما ينبغي عدم الخلط بين تاريخ تركيب العدادات المشمولة بالتخفيض، والمواعيد الإجرائية المرتبطة بتحديث بيانات كروت الشحن؛ فلكل منهما دور مختلف في تحديد الاستفادة الفعلية من القرار.

أسعار شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي (بعد آخر زيادة في أغسطس 2026):

• الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلو وات): 68 قرشًا

• الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو وات): 87 قرشًا

• الشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 كيلو وات): 100 قرش

• الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو وات): 173 قرشًا

• الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو وات): 218 قرشًا

• الشريحة السادسة (من 0 إلى 1000 كيلو وات): 235 قرشا

• الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو وات): 289 قرشًا