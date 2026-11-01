عضلة القلب توقفت مرتين.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو

كشف الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، تفاصيل جديدة بشأن الحالة الصحية للفنان محمد الحلو، مشيرًا إلى أن حالته الصحية شهدت تدهورًا كبيرًا أمس، قبل أن تتحسن اليوم.

وقال الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء جديد»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر قناة المحور: «بالأمس كانت حالة محمد الحلو سيئة جدًا»، موضحًا أن الحالة اليوم أصبحت أفضل.

وأضاف الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، أن عضلة القلب توقفت مرتين، كاشفًا عن تفاصيل صعبة مر بها الفنان خلال الأزمة الصحية الأخيرة.