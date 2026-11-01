غدًا.. انطلاق المؤتمر 11 بدير مارمينا أبيار بمشاركة 99 من الآباء الكهنة والرعاة

تنطلق غدًا الاثنين، 2 نوفمبر، فعاليات المؤتمر الحادي عشر للجنة الكهنة والرعاة بمجلس كنائس مصر، بدير مارمينا أبيار، تحت شعار «مرمم الصغرى»، والذي تستمر أعماله حتى 4 نوفمبر، بمشاركة 99 من الآباء الكهنة والرعاة.

يشارك في فعاليات المؤتمر نخبة من المتحدثين، تضم نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، والدكتور شادي منير، والدكتور ماجد عزمي، والأب بطرس أنور، والقمص بيشوي وديع، فيما يترأس اللجنة المنظمة الأب ميشيل ميلاد رئيس لجنة الكهنة والرعاة، ويقوم بقيادة المؤتمر القس فايز نادي.

من جانبه، قال مايكل فيكتور، رئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر، إن انعقاد المؤتمر يأتي تأكيدًا على أهمية اللقاء والحوار والتواصل بين الكنائس، وتعزيز روح المحبة والشركة، مشيرًا إلى أن مثل هذه اللقاءات تمثل مساحة حقيقية للتلاقي وتبادل الخبرات والرؤى، بما يسهم في دعم مسيرة العمل المسكوني وترسيخ قيم المحبة.

وأضاف أن مشاركة هذا العدد من الآباء والكهنة والخدام تعكس حرص الكنائس المصرية على استمرار اللقاء والعمل المشترك، وتعزيز جسور الحوار والتعاون وسط عالم يحتاج إلى المحبة والرجاء.