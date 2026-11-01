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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يحتفل مع الأطفال بيوم الطفولة المقدسة المرسلة

يوم الطفولة المقدسة المرسلة
يوم الطفولة المقدسة المرسلة
ميرنا رزق

احتفل سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، مع أطفال مختلف الرعايا، بيوم الطفولة المقدسة المرسلة، وذلك بمشاركة المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، تحت شعار “واحد في المسيح، متحدون في الرسالة”. 

أُقيم الاحتفال بدير السيدة العذراء مريم للآباء الفرنسيسكان، بالمقطم، بتنظيم اللجنة المنظمة، بمشاركة الأب كريستوف الكومبونياني، حيث تم تنظيم برنامج متنوع، تضمن لقاءات تكوينية، وفقرات للترانيم الروحية، إلى جانب الاحتفال بصلاة القداس الإلهي.

تزامن الاحتفال مع الذكرى السادسة للسيامة الأسقفية لسيادة للمطران كلاوديو لوراتي، حيث شارك الأطفال الأب المطران هذه المناسبة، رافعين الصلوات من أجله، طالبين من الله أن يمنحه النعم، والبركات، ويعضده في مواصلة رسالته كأب، وراعٍ للكنيسة اللاتينية بمصر.

جاء اليوم تأكيدًا على أهمية تنشئة الأطفال على روح الرسالة، والشهادة للمسيح، وتعزيز شعورهم بالانتماء إلى الكنيسة، والعمل معًا بروح الوحدة والمحبة.

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