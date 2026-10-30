لأول مرة.. البابا تواضروس يكرم متفوقي الثانوية العامة من كنائس القاهرة

كرم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، المتفوقين في الثانوية العامة من أبناء كنائس القطاعات الرعوية بالقاهرة.

وأقيمت احتفالية خاصة للمتفوقين الحاصلين على نسبة ٩٠ ٪ فما فوق والبالغ عددهم أكثر من ٤٠٠ طالب وطالبة، وذلك في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، ووكيل عام البطريركية بالقاهرة، والآباء الكهنة وأمناء خدمة وخدام وخادمات ثانوي بكنائس القاهرة، وأولياء أمور الطلبة والطالبات.

بدأت الاحتفالية بصلاة الشكر، ألقى بعدها نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام كلمة نيابة عن أساقفة العموم بالقاهرة، وقدم كورال آڤا تواضروس التابع لإيبارشية ببا والفشن وسمسطا عددًا من الترانيم.

وألقى الطالب هيڤن بهاء من قطاع كنائس مصر القديمة كلمة نيابة عن الطلبة، بينما ألقت كلمة الطالبات إيريني ريمون من قطاع كنائس شبرا الجنوبية، فيما ألقى مايكل سمير من قطاع كنائس المدن الجديدة، وهو والد أحد الطلبة المكرمين، كلمة نيابة عن أولياء الأمور.

كما عرض فيلم تضمن خبرات ودروس تعلمها الطلاب المتفوقين خلال رحلتهم مع الثانوية العامة.

وألقى قداسة البابا كلمته وطلب في بدايتها من الحضور ترتيل ترنيمة " كنيستى.. هى بيتي هي أمي هي سر فرح حياتى" ، لافتًا إلى أننا نعيش اليوم في معنى أحد أسرار فرح حياتنا وهو النجاح.

وأضاف: "أنتم شباب وشابات الثانوية العامة نفرح بنجاحكم وتفوقكم وتميزكم وثمر تعبكم طول العام بهذه النتائج المفرحة"

وأكمل: "اليوم يتم تكريم أوائل شهادة الثانوية العامة من عدد كبير من كنائس القاهره لأول مرة، وهذا أمر مفرح، ففرحة النجاح الدراسي تكون كبيرة لأن الأمانة والتفوق والالتزام والنظام في العمل يعطي بالتأكيد نتيجة مفرحة."

وحدد قداسته نتائج وثمار النجاح، وهي:

١- النجاح يجعل الإنسان نفسيته سوية ومتوازنة.

٢- النجاح يعطي فرحًا لكل الأسرة، وهذه رسالة محبة منكم لأسركم وهدية لهم.

٣- النجاح مفرح للكنيسة، للكهنة والخدام والأب الأسقف، لذلك فإن النجاح غالي وثمين.

٤- النجاح أيضًا هو إضافة للوطن، فالوطن يحتاج لكل دارس في كل مجال ليكون مجتمعًا ناجحًا.

إذًا النجاح له ثمار يحصدها بيتك وكنيستك والمجتمع كله، لذلك نفرح جميعًا بنجاحكم وتميزكم وتفوقكم وهذه صورة جميلة لنا جميعًا، وسوف يتم الاهتمام بتكريم المتفوقين من الشهادات الأخرى.