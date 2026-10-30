تحذير من انخفاض درجات الحرارة ليلًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس مساء اليوم

تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، مع استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة خلال ساعات النهار، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات الليل، ما يعزز الشعور بالأجواء الشتوية، خاصة في الساعات المتأخرة من المساء.

كتل هوائية معتدلة تؤثر على حالة الطقس

كشفت منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية معتدلة، معظمها قادم من جنوب شرق أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، وهو ما يسهم في استقرار الأحوال الجوية على معظم محافظات الجمهورية.

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أن الأجواء تميل إلى الاعتدال خلال ساعات النهار، مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة خلال فترات المساء والليل.

درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة تسجل 27 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 17 درجة، وتنخفض إلى 15 درجة في بعض المدن الجديدة.

تحذير من الانخفاض الملحوظ ليلًا

وحذرت من الانخداع بالأجواء الدافئة نسبيًا خلال النهار، مؤكدة ضرورة الانتباه إلى الفارق في درجات الحرارة بين النهار والليل، خاصة مع الانخفاض الملحوظ خلال ساعات المساء، وبدء الشعور بالأجواء الشتوية.

