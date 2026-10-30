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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة تضرب البلاد الأيام المقبلة.. مفاجأة من الأرصاد للمواطنين

أمطار
أمطار
البهى عمرو

بين أجواء خريفية مستقرة نهارًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل، تواصل حالة الطقس فرض أجوائها المتقلبة على مختلف محافظات الجمهورية، مع اقتراب الشعور بالأجواء الشتوية، وظهور عدد من الظواهر الجوية التي تستدعي الحذر، أبرزها الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح خلال الأيام المقبلة.

وكشفت منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، مشيرة إلى أن البلاد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل، مع بدء الشعور بالأجواء الشتوية.

الأرصاد
الأرصاد 

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، إن درجة الحرارة الصغرى في القاهرة تسجل 17 درجة، بينما تسجل 15 درجة في بعض المدن الجديدة، محذرة من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات المساء.

وأضافت أن البلاد تشهد أجواءً خريفية مستقرة في معظم المحافظات، نتيجة التأثر بكتل هوائية معتدلة، معظمها قادم من جنوب شرق أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة تسجل 27 درجة خلال ساعات النهار، مؤكدة ضرورة عدم الانخداع بالدفء وارتفاع درجات الحرارة نسبيًا خلال النهار، نظرًا للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات الليل.

حالة الطقس الأيام المقبلة

 

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، موضحة أن البلاد تشهد طقسًا خريفيًا مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحارًا على جنوب الصعيد، بينما يكون مائلًا للبرودة إلى بارد ليلًا وفي الصباح الباكر.

شبورة مائية كثيفة على الطرق صباحًا

 

وحذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

فرص سقوط أمطار خفيفة من السبت إلى الاثنين

 

وأوضحت الهيئة وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة خلال الفترة من السبت 31 أكتوبر حتى الاثنين 2 نوفمبر، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما توقعت نشاطًا للرياح أحيانًا خلال الفترة من الأحد 1 نوفمبر حتى الأربعاء 4 نوفمبر، على أغلب أنحاء الجمهورية وعلى فترات متقطعة.

تحذيرات الأرصاد للمواطنين

 

وتستدعي التغيرات الجوية المرتقبة الانتباه إلى الفارق بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، إلى جانب توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات تكون الشبورة المائية، ومتابعة التحديثات اليومية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية بشأن فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح.

الأرصاد أمطار سقوط أمطار الطقس حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد درجات الحرارة

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