لا تتوقف خدمات توصيل الطلبات للمنازل واستلام الطعام من المطاعم والكافيهات عند مواعيد الغلق الشتوية، إذ تستمر خدمتا الدليفري والتيك أواي على مدار 24 ساعة يوميا، وفقا للقواعد المنظمة لتشغيل الأنشطة التجارية، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم الغذائية في مختلف الأوقات، حتى بعد إغلاق أبواب المطاعم أمام استقبال الجمهور.

لا تخضع لمواعيد الغلق الشتوية.. قائمة المحلات المستثناة

الدليفري والتيك أواي متاحان على مدار اليوم

وتسمح المواعيد المنظمة باستمرار عمل خدمات توصيل الطعام والطلبات إلى المنازل دون التقيد بساعات الغلق المحددة للمطاعم والكافيهات، كما يمكن للمواطنين التوجه لاستلام طلباتهم من خلال خدمة التيك أواي على مدار 24 ساعة.

ويأتي ذلك في إطار مراعاة طبيعة الخدمات التي تقدمها المطاعم والكافيهات، وضمان عدم تأثر المواطنين بمواعيد تشغيل هذه المنشآت، خاصة خلال الفترات المسائية وساعات الليل.

بدء تطبيق المواعيد الشتوية للمحال والمطاعم

وبدأ تطبيق المواعيد الشتوية لتشغيل المحال التجارية والمطاعم والكافيهات اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، وفقا للضوابط المنظمة لمواعيد فتح وغلق الأنشطة التجارية خلال فصل الشتاء.

وجاء تطبيق المواعيد الجديدة بالتزامن مع عودة العمل بالتوقيت الشتوي، وتأخير الساعة 60 دقيقة في منتصف ليل الخميس، لتصبح الساعة 11 مساء بدلا من منتصف الليل، بما يعيد ضبط التوقيت الرسمي للدولة.

لا تخضع لمواعيد الغلق الشتوية.. قائمة المحلات المستثناة

مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات التجارية شتاء 2026



تبدأ المحال التجارية والمولات والمراكز التجارية استقبال المواطنين في تمام الساعة 7 صباحا، على أن تنتهي ساعات العمل في الساعة 10 مساء خلال الأيام العادية.

وتستمر المحال في العمل لمدة ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة، وكذلك خلال الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية، ليصبح موعد الإغلاق في الساعة 11 مساء.

وتأتي مواعيد تشغيل المحال والمولات التجارية خلال فصل الشتاء على النحو التالي.

موعد فتح المحلات والمولات التجارية: الساعة 7 صباحا.

موعد الغلق في الأيام العادية: الساعة 10 مساء.

موعد الغلق يومي الخميس والجمعة: الساعة 11 مساء.

موعد الغلق خلال الإجازات والأعياد الرسمية: الساعة 11 مساء.

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات شتاء 2026

تختلف مواعيد تشغيل المطاعم والكافيهات عن المحال التجارية والمولات، إذ يسمح لها باستمرار استقبال المواطنين حتى الساعة 12 منتصف الليل خلال الأيام العادية.

كما تمتد ساعات العمل حتى الساعة 1 صباحا خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وفقا للضوابط المنظمة لتشغيل الأنشطة التجارية والخدمية.

لا تخضع لمواعيد الغلق الشتوية.. قائمة المحلات المستثناة

مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية شتاء 2026

المحال والأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق الشتوية

تتضمن قرارات تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية استثناءات لبعض الأنشطة التي ترتبط بتوفير الاحتياجات اليومية والسلع الأساسية والخدمات الضرورية للمواطنين، بما يضمن استمرار تقديم خدماتها وعدم تأثر احتياجات السكان بمواعيد الإغلاق.

وتشمل أبرز الأنشطة المستثناة ما يلي.

محال البقالة والسوبر ماركت.

المخابز والأفران.

الصيدليات.

محال بيع الخضروات والفاكهة وفقا لطبيعة النشاط.

محال بيع الدواجن.

أسواق الجملة.

كما تشمل الاستثناءات بعض الورش التي تفرض طبيعة عملها تقديم الخدمات في أوقات مختلفة، ومن بينها الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش التي تقدم خدمات عاجلة للمواطنين، وذلك وفقا للضوابط المحددة لكل نشاط.