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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد العودة للتوقيت الشتوي.. 5 أبراج تعشق أجواء الشتاء وتنتظر قدومه

ابراج تعشق الشتاء
ابراج تعشق الشتاء
ريهام قدري

مع العودة إلى التوقيت الشتوي، تتغير تفاصيل الحياة اليومية، وتصبح الأمسيات الأطول فرصة للاستمتاع بالأجواء الباردة والمشروبات الساخنة والجلوس في المنزل، بينما ينتظر عشاق الشتاء سقوط الأمطار وارتداء الملابس الثقيلة والاستمتاع بالهدوء والراحة.

وبحسب الصفات المتداولة في عالم الأبراج، هناك 5 أبراج يُعتقد أنها تميل إلى الأجواء الشتوية، وتجد فيها مساحة أكبر للاسترخاء والرومانسية وقضاء الوقت مع المقربين.

برج السرطان.. يفضل دفء المنزل

يميل مواليد برج السرطان، وفقًا للصفات الفلكية الشائعة، إلى الأجواء العائلية والجلوس في المنزل، لذلك قد يمثل الشتاء فرصة مثالية لهم للاستمتاع بالدفء ولمّة الأسرة ومشاهدة الأفلام في الأمسيات الباردة.

برج الجدي.. الهدوء والتركيز

يرتبط برج الجدي بالطموح والتنظيم، ويُعتقد أن مواليده يفضلون استغلال الأجواء الهادئة في الشتاء للتخطيط للمستقبل وإنجاز المهام وترتيب الأولويات بعيدًا عن الضوضاء.

برج الحوت.. عاشق الرومانسية والمطر

يُصنف برج الحوت ضمن الأبراج المرتبطة بالخيال والحساسية العاطفية، ولذلك توصف أجواء المطر والغيوم بأنها مناسبة لمحبي الرومانسية، والاستماع إلى الموسيقى أو قراءة الكتب والاستمتاع باللحظات الهادئة.

برج الثور.. يستمتع بالتفاصيل الدافئة

يحب مواليد برج الثور، بحسب التصنيفات الفلكية الشائعة، الراحة والأجواء المريحة، من الملابس الشتوية الناعمة إلى المشروبات الساخنة والأطعمة المفضلة، وقد يفضلون قضاء أمسية هادئة في المنزل.

برج العقرب.. يفضل الخصوصية والهدوء

يرتبط برج العقرب في أوصاف الأبراج بالغموض والخصوصية، وقد يجد بعض مواليده في الليالي الشتوية فرصة للابتعاد عن الضوضاء، والتأمل وإعادة ترتيب الأفكار والاستمتاع بصحبة الأشخاص المقربين.

هل يجعل التوقيت الشتوي الأشخاص أكثر حبًا للشتاء؟

لا توجد أدلة علمية تثبت أن الأبراج تحدد مدى حب الأشخاص لفصل الشتاء، كما أن تغيير الساعة لا يعني بالضرورة تغير الحالة المزاجية لدى الجميع. لكن قلة ساعات النهار وتغير درجات الحرارة قد يؤثران في الروتين اليومي والمزاج لدى بعض الأشخاص.

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