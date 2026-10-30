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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أحمد فايق يحذر من «الذكاء الاصطناعي الفائق»: قدرات خفية قد تغير مستقبل البشرية

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
محمد البدوي

حذر الإعلامي أحمد فايق من التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن العالم يقف أمام تحولات تكنولوجية غير مسبوقة قد تنعكس بصورة كبيرة على مستقبل البشرية، في ظل تسارع قدرات الأنظمة الذكية ووجود إمكانات متقدمة لا تزال بعيدة عن المعرفة العامة.

قدرات الذكاء الاصطناعي

وأوضح فايق، خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع» المذاع عبر قناة «دي إم سي»، أن ما يُعلن عنه عالميًا بشأن قدرات الذكاء الاصطناعي قد لا يعكس الإمكانات الحقيقية التي وصلت إليها هذه التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هناك دولًا تمتلك معامل متخصصة تعمل على تطوير أنظمة متقدمة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن طبيعة المرحلة المقبلة وحدود التطور الذي يمكن أن تصل إليه هذه الأنظمة.

العالم تجاوز مرحلة الذكاء الاصطناعي

وأشار إلى أن العالم تجاوز مرحلة الذكاء الاصطناعي التقليدي، وبدأ الدخول في مرحلة الذكاء الاصطناعي الفائق، التي تشهد تطورات لافتة في قدرات المعالجة والتحليل وحل المشكلات المعقدة، لافتًا إلى أن بعض الأنظمة أصبحت قادرة على التعامل مع معادلات رياضية عجز متخصصون عن حلها.

وأضاف أن هذه الأنظمة، رغم امتلاكها قدرات متقدمة على التحليل وتنفيذ المهام، لا تعمل بالمشاعر البشرية، وإنما تستند إلى التعليمات والأهداف المحددة لها، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات مهمة بشأن مدى قدرتها على اتخاذ القرارات، والحدود التي يمكن أن تصل إليها، ومدى إمكانية إخضاعها للرقابة والسيطرة.

وشدد فايق على أن التطورات المتلاحقة في هذا المجال تمثل نقطة تحول فارقة في تاريخ التكنولوجيا، خاصة مع استمرار الأبحاث والتجارب التي تجريها الدول لتطوير أنظمة أكثر تقدمًا، مؤكدًا أن فهم طبيعة هذه التحولات والاستعداد لتداعياتها أصبح ضرورة في ظل التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي على مختلف جوانب الحياة.

قدرات الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا

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