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واقعة البوكسر.. تقرير الحكم يحسم عقوبة شيكو بانزا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

واقعة البوكسر.. تقرير الحكم يحسم عقوبة شيكو بانزا

شيكو بانزا
شيكو بانزا
رباب الهواري

قال الإعلامي خالد الغندور إن الساعات القليلة الماضية شهدت التواصل مع بعض المصادر في رابطة الأندية لمعرفة حقيقة توقيع عقوبة على الأنجولي شيكو بانزا بعد "واقعة الشورت" في مباراة الزمالك والمقاولون العرب.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "توقيع العقوبة من عدمها يقف على تقرير حكم المباراة وما كتب فيه حول تلك الواقعة".

وأكمل: "إذا لم يثبت الحكم الواقعة في تقريره لن يتم معاقبة شيكو بانزا".

وأتم: "هناك بند في لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري يمسح لها بتطبيق العقوبات الانضباطية على عناصر اللعبة والتى ترى اللجنة أنه سلوك مخالف للقيم".

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة شيكو بانزا

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