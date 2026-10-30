مسؤولا الزمالك يشاركان في دورة كاف استعدادا لدور المجموعات بالبطولات الأفريقية

شارك عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، وعبد الله حسين، القائم بأعمال المدير الإداري لفريق الكرة بالنادي، في الدورة التدريبية التي نظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، استعدادًا لانطلاق منافسات دور المجموعات ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت الدورة حضور ممثلي جميع الأندية المشاركة في البطولتين القاريتين، في إطار حرص الاتحاد الأفريقي على توضيح التعليمات والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمباريات، والتأكد من استعداد الأندية للمشاركة في المرحلة المقبلة من المنافسات.

تقنية الفيديو والجوانب التنظيمية أبرز محاور الدورة

وتطرقت الدورة التدريبية إلى مجموعة من الملفات المهمة المرتبطة بتنظيم مباريات دور المجموعات، حيث تضمنت مناقشة آليات استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، إلى جانب الجوانب اللوجستية الخاصة بإقامة المباريات وترتيباتها التنظيمية.

كما شهدت الدورة استعراض عدد من الموضوعات الأخرى، من بينها مكافحة المنشطات، والأنشطة الإعلامية والرقمية، والعقوبات التي قد تترتب على مخالفة اللوائح، بالإضافة إلى الجوانب التسويقية المرتبطة بالبطولات الأفريقية.

وتأتي مشاركة مسؤولي الزمالك في إطار الاستعدادات الإدارية والتنظيمية لخوض منافسات دور المجموعات، والعمل على الالتزام بكافة اللوائح والتعليمات التي يحددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للأندية المشاركة.

الزمالك في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا

وكانت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت أمس الأربعاء، قد أسفرت عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثانية، إلى جانب أندية يانج أفريكانز التنزاني ومولودية الجزائر والإفريقي التونسي.

ويسعى الفريق الأبيض إلى تقديم مستويات قوية خلال منافسات دور المجموعات، من أجل المنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية ومواصلة مشواره في البطولة القارية.

مشوار الزمالك إلى دور المجموعات

وكان الزمالك قد حجز مقعده في دور المجموعات بعدما تخطى عقبة الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الثاني، حيث حقق الفوز بهدف دون رد في مباراة الذهاب، قبل أن يكرر النتيجة ذاتها في لقاء الإياب، ليؤكد تفوقه ويحسم التأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة