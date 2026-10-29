تيسيرات البناء ببني سويف.. استثناء صب سقف الأرضي وتعلية دور من وثيقة التأمين

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بمكتبه، وبحضور السيد بلال حبش، نائب المحافظ، النائب حسام العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن ببني سويف، والنائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، لمناقشة عدد من الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها التيسير في إجراءات البناء، وبحث الحلول والمقترحات الممكنة للتعامل مع مشكلات النقل الجماعي، وذلك ضمن اللقاءات الدورية التي يعقدها المحافظ مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة مطالب المواطنين والعمل على إيجاد حلول لها.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ المقترح الذي تقدم به النائب حسام العمدة بشأن عدم اشتراط تقديم وثيقة تأمين «بوليصة تأمين» لاستكمال صب سقف الدور الأرضي وتعلية الدور الأول العلوي، بما يخفف الأعباء والإجراءات عن المواطنين، وذلك في ضوء تفسير المادة 46 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

وبعد قيام المحافظ بإحالة الموضوع للسيد المستشار القانوني لدراسة المقترح، انتهت الدراسة إلى عدم وجود مانع قانوني من استثناء أعمال صب سقف الدور الأرضي وتعلية دور واحد فقط من تقديم وثيقة التأمين، باعتبارها استكمالًا للأعمال، وعدم اشتراط الوثيقة لهذه الأعمال التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه.

ووجه المحافظ الإدارات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميم العمل بهذا الاستثناء على مستوى الوحدات المحلية، بما ييسر الإجراءات على المواطنين ويجنبهم أعباء إضافية لا تستلزمها هذه الأعمال، مع الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، على أن يقتصر الاستثناء على صب سقف الدور الأرضي وتعلية دور واحد فقط.

وفي سياق آخر، ناقش المحافظ مع النائبين حسام العمدة وطه الناظر عددًا من الأفكار والمقترحات، التي تستهدف إيجاد حلول لمشكلات النقل الجماعي وتيسير حركة المواطنين، خاصة خلال أوقات الذروة التي تشهد زيادة في الطلب على وسائل المواصلات، بما يساعد على الحد من معاناة المواطنين اليومية في الانتقال، ولا سيما الطلاب والعاملين.

كما تناول اللقاء مقترحات النائب حسام العمدة بشأن التعامل مع مشكلات النقل الجماعي، حيث جرى بحث البدائل والحلول الممكنة لتلبية احتياجات المواطنين وتيسير انتقالهم، مع التأكيد على أهمية دراسة المقترحات المطروحة وتقييم مدى إمكانية تنفيذها وفقًا للإمكانات والظروف المتاحة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتخفيف الأعباء اليومية عن كاهل المواطنين.