الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع كسر بلاستيك بطوخ.. صور

شهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، اندلاع حريق داخل مصنع لكسر البلاستيك.



وعلى الفور، جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، للعمل على إخماد النيران ومحاصرتها، ومنع امتدادها إلى المناطق والمنشآت المجاورة.



وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها للتعامل مع الحريق، فيما لم تتوافر حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن أسباب اندلاعه أو وقوع خسائر بشرية أو مادية.



وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.



من ناحية اخرى خيّم الحزن على مدينة قها بمحافظة القليوبية، عقب وفاة عبد الرحمن، فني بشركة مياه قها، أثناء مشاركته في أعمال إصلاح عطل تابع لفرع الشركة بقرية قرقشندة، التابعة لمركز طوخ.



وتداول أهالي مدينة قها نبأ وفاة الفقيد بحالة من الحزن والأسى، مؤكدين أن رحيله أثناء أداء عمله يمثل خسارة لأسرته وزملائه وكل من عرفه، فيما تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة لتقديم التعازي والدعاء له بالرحمة والمغفرة.



ودعا الأهالي للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الله فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.