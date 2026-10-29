محافظ القليوبية يستقبل القائم بأعمال سفير أمريكا لتعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، في إطار تعزيز التواصل وتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



جاء ذلك بحضور سهيل نابر، المسؤول الاقتصادي بالسفارة الأمريكية، و يمنى أحمد، رئيسة قسم المراسم بالسفارة.



وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم جهود التنمية بمحافظة القليوبية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في المجالات ذات الأولوية، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في دعم المشروعات التنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكد محافظ القليوبية حرص المحافظة على تعزيز أوجه التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، والاستفادة من الخبرات الدولية في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.



ومن جانبه، أعرب القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديره لجهود محافظة القليوبية في تنفيذ خطط التنمية، مؤكدًا أهمية تعزيز التواصل والتعاون بما يدعم المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك.



وفي ختام اللقاء، جرى تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، في لفتة تعكس التقدير المتبادل وحرص الطرفين على تعزيز أواصر التعاون المشترك.