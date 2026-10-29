طلبك مجاب".. مدبولي يفرح قلب طفلة ويوجه بإنهاء إجراءات نظارتها| فيديو

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وخلال تفقده الأقسام المختلفة مستشفى السويس الجامعي، على التحدث مع عدد من المرضى والاطمئنان عليهم، وأجرى حوارًا مع طفلة صغيرة بقسم الرمد، طلبت خلاله منه تسهيل إجراءات حصولها على نظارة طبية، وعلى الفور، وجّه رئيس الوزراء بتلبية طلبها والعمل على تسهيل الإجراءات اللازمة للحصول عليها.

مواقف إنسانية لمدبولي مع أطفال مستشفى السويس الجامعي



وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، المرحلة الأولى من مستشفى السويس الجامعي، وذلك خلال زيارته اليوم لمحافظة السويس، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

وأشار رئيس الوزراء، عقب الافتتاح، إلى أن هذا الصرح الطبي من شأنه الإسهام في دعم وتطوير المنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة لأبناء محافظة السويس والمحافظات المجاورة، منوهًا كذلك بدوره في دعم الخدمات التعليمية للطلاب، من خلال صقل مهاراتهم وخبراتهم الطبية.

كما حرص رئيس الوزراء على الاطمئنان من المرضى على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتلبية احتياجاتهم، حيث أكدوا أن مستوى الخدمة المقدمة جيد للغاية. وفي هذا السياق، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الاهتمام بتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يضمن تلبية احتياجات المرضى واستمرار تقديم الخدمات الطبية لهم.