الأهلي يُخطّط لضم 3 مدافعين في يناير حال رحيل ياسر إبراهيم

يدرس مسئولو النادي الأهلي تدعيم الخط الخلفي للفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل الغموض المحيط بمستقبل ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، وإمكانية رحيله حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ملفه خلال الفترة المقبلة.

وكشف الإعلامي أمير هشام، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الأهلي قد يُوافق على رحيل ياسر إبراهيم في يناير المقبل، حال تلقيه عرضًا مناسبًا وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن ملفه قبل فتح باب الانتقالات الشتوية.

وتضع إدارة الأهلي تدعيم الخط الخلفي ضمن أولوياتها خلال الفترة المقبلة، في إطار الاستعداد للمنافسة على البطولات المحلية والقارية، والعمل على توفير البدائل اللازمة داخل صفوف الفريق، بما يضمن استمرار قوة الدفاع وقدرته على التعامل مع ضغط المباريات.

الأهلي يدرس ضم 3 مدافعين في يناير

وبحسب التصور المطروح، فإن رحيل ياسر إبراهيم قد يدفع إدارة الأهلي إلى تغيير خطتها في سوق الانتقالات الشتوية، من خلال التحرك للتعاقد مع ثلاثة مدافعين جدد، لتعويض الغيابات المحتملة وإعادة ترتيب الخيارات الدفاعية داخل الفريق.

وكانت الخطة الأولية للأهلي تتضمن التعاقد مع مدافعين اثنين خلال يناير المقبل، إلا أن احتمالية رحيل ياسر إبراهيم قد تفرض على الإدارة زيادة عدد الصفقات الدفاعية، من أجل الحفاظ على العمق المطلوب في الخط الخلفي وتوفير أكثر من خيار للجهاز الفني.

وتسعى إدارة الأهلي إلى حسم احتياجات الفريق قبل فتح باب الانتقالات الشتوية، بما يسمح بتجهيز قائمة قادرة على المنافسة في مختلف البطولات، خاصة في ظل أهمية الاستقرار الدفاعي خلال المرحلة المقبلة من الموسم.

موقف ياسر إبراهيم يحسم تحركات الأهلي

ومن المنتظر أن تتضح ملامح خطة الأهلي الدفاعية خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتطورات ملف ياسر إبراهيم، وموقف المفاوضات المتعلقة بمستقبله، إلى جانب العروض المحتملة لضم اللاعب.

وسيتحدد حجم تحركات الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية بناءً على الموقف النهائي للمدافع، إذ قد يكتفي النادي بضم مدافعين اثنين وفقًا للخطة الأولية، أو يتجه إلى التعاقد مع ثلاثة لاعبين حال رحيله، لتوفير البدائل المناسبة والحفاظ على قوة الخط الخلفي للفريق.