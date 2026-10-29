رئيس الوزراء يفتتح فرع دار الإفتاء بمحافظة السويس .. ويتفقد قاعات التدريب .. صور

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فرع دار الإفتاء بمحافظة السويس ورافقه وزراء الأوقاف والعدل والعمل والتنمية المحلية والتعليم العالي ومفتي الديار المصرية.

وتفقد رئيس الوزراء مقر دار الإفتاء وقاعات التدريب بالدار واستمع لشرح حول المقر وما سيقدمه للمواطنين .

وكان قد افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم بمحافظة السويس، مصنع إنتاج وتجميع الطلمبات الرقمية بمحطات الوقود وعدادات الغاز الذكية (EDS)، الذي أنشأته وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال شراكة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جلوبال تكنيكال سيرفيسز (GTS).

وعقب إزاحة الستار إيذانًا بالافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تستهدف، بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، توطين الصناعات المهمة في المجالات المختلفة، والتي تُشكل ركيزة أساسية لاستدامة مشروعات البنية التحتية، وتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وحرص رئيس الوزراء على تفقد مكونات المصنع، مستمعًا خلال ذلك إلى شرح من المهندس محمد شوقي، العضو المنتدب للشركة، الذي أشار إلى أن المصنع يضم خطين رئيسيين للإنتاج؛ الأول لتصنيع وتجميع مضخات الوقود من العلامة التجارية Wayne، بترخيص من شركة Dover Fueling Solutions (DFS)، وبطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 6 آلاف مضخة سنويًا، والثاني لإنتاج عدادات الغاز الذكية بالتعاون مع شركة Kaifa الصينية، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 600 ألف عداد سنويًا.