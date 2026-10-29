الزراعة تُخصص رقم واتساب لأول مرة لتلقي شكاوى الأسمدة وكارت الفلاح

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ولأول مرة، عن تخصيص رقم عبر تطبيق «واتساب»؛ للتعامل الفوري والعاجل مع شكاوى المزارعين واستفساراتهم، وذلك بشأن توافر الأسمدة بالجمعيات التعاونية الزراعية ومنافذ الشركة المصرية للتنمية الزراعية، إلى جانب شكاوى صرف الأسمدة المدعمة، ومشكلات كارت الفلاح وبطاقة الحيازة الإلكترونية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود التواصل المباشر مع المزارعين، والتيسير عليهم، والتدخل الفوري والعاجل لحل أية مشكلات قد تواجههم على أرض الواقع، وضمان توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لهم بكل سهولة ويسر.

وأوضحت الوزارة أن المزارعين يمكنهم التواصل مع الإدارة المركزية لشؤون المديريات والجهات التابعة بالوزارة، من خلال رقم الواتساب الذي خصصته الإدارة خصيصاً لهذا الغرض وهو (01000512944)، لعرض الشكاوى المتعلقة بهذه الملفات، لضمان سرعة الفحص والتعامل الفوري معها والرد على الشكاوى في أسرع وقت.

قنوات التواصل لتلقي الشكاوى



وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار جهودها الحثيثة في متابعة منظومة توزيع الأسمدة المدعمة وتيسير حصول جموع المزارعين على مستلزمات الإنتاج، مع التوسع في إتاحة وفتح كافة قنوات التواصل لتلقي الشكاوى وسرعة التعامل معها دعمًا للمزارعين.