بعد التطبيق الرسمي.. ننشر أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بداية من نوفمبر 2026

يستعد مستخدمو الإنترنت المنزلي في مصر للاستفادة من زيادة سعة الباقة الأساسية دون رفع قيمة الاشتراك الشهري، مع بدء تنفيذ قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اعتبارًا من الأحد 1 نوفمبر 2026، والذي يقضي برفع سعة الباقة التي يبلغ سعرها 150 جنيهًا من 50 إلى 100 جيجابايت.

ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه معدلات الاعتماد على الإنترنت في العمل والدراسة والترفيه، ما يجعل أسعار باقات الإنترنت الجديدة وسعات التحميل المتاحة من أبرز الموضوعات التي يبحث عنها المشتركون، خاصة الراغبين في اختيار باقة تتناسب مع احتياجاتهم الشهرية وإمكاناتهم المادية.

تفاصيل زيادة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، تعليمات تنفيذية لشركات تقديم خدمات الإنترنت الثابت، تتضمن مضاعفة سعة الباقة الأساسية التي تبلغ قيمتها 150 جنيهًا شهريًا، لتصل إلى 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، دون تغيير سعر الاشتراك.

ومن المقرر أن تدخل التعليمات حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر 2026، ليستفيد المشتركون من زيادة حجم البيانات المتاحة للاستخدام الشهري مقابل القيمة نفسها، في خطوة تستهدف تعزيز القدرة على الوصول إلى الخدمات الرقمية وتوسيع نطاق الشمول الرقمي.

وجاء القرار استنادًا إلى توصيات منتدى مصر 2026، التي دعت إلى زيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت مع الحفاظ على سعرها، بما يتيح للمستخدمين الحصول على سعة إضافية دون تحمل أعباء مالية جديدة.

قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي من WE

تقدم الشركة المصرية للاتصالات WE باقات إنترنت أرضي بسعات مختلفة، لتلبية احتياجات المستخدمين بحسب حجم الاستهلاك وسرعة الاتصال المطلوبة، وتبدأ الباقات الأساسية من سعة 100 جيجابايت بعد تطبيق القرار الجديد.

ووفقًا لقائمة الأسعار الواردة لباقة الإنترنت الأرضي بسرعات تصل إلى 30 ميجابت/ثانية، تأتي الباقات الشهرية على النحو التالي:

باقة 100 جيجابايت بسعر 150 جنيهًا شهريًا قبل الضريبة، و171 جنيهًا شامل الضريبة، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026.

باقة 150 جيجابايت بسعر 260 جنيهًا شهريًا.

باقة 200 جيجابايت بسعر 330 جنيهًا شهريًا.

باقة 250 جيجابايت بسعر 395 جنيهًا شهريًا.

باقة 300 جيجابايت بسعر 460 جنيهًا شهريًا.

باقة 400 جيجابايت بسعر 580 جنيهًا شهريًا.

باقة 500 جيجابايت بسعر 660 جنيهًا شهريًا.

باقة 750 جيجابايت بسعر 925 جنيهًا شهريًا.

باقة 1500 جيجابايت بسعر 1650 جنيهًا شهريًا.

وتختلف التكلفة النهائية بحسب الضرائب المطبقة على كل باقة، لذلك ينبغي للمشتركين التأكد من إجمالي المبلغ المستحق عند الاشتراك أو تجديد الخدمة من خلال القنوات الرسمية للشركة.

باقات الإنترنت بسرعات تصل إلى 70 ميجابت/ثانية

توفر WE أيضًا خيارات بسرعات أعلى من الباقات الأساسية، للمستخدمين الذين يحتاجون إلى أداء أفضل عند تشغيل التطبيقات التي تستهلك كميات كبيرة من البيانات، أو استخدام عدة أجهزة متصلة بالإنترنت في الوقت نفسه.

وتشمل الباقات الواردة في قائمة الأسعار باقة بسعة 250 جيجابايت وسرعة تصل إلى 70 ميجابت/ثانية مقابل 590 جنيهًا شهريًا، وباقة بسعة 500 جيجابايت بالسرعة نفسها مقابل 900 جنيه شهريًا، إلى جانب باقة بسعة 750 جيجابايت بسعر 1175 جنيهًا شهريًا.

ويعتمد تحديد الباقة المناسبة على طبيعة الاستخدام داخل المنزل، إذ تختلف احتياجات الأسرة التي تستخدم الإنترنت للتصفح والمراسلات عن احتياجات المستخدمين الذين يشاهدون الفيديوهات بجودة مرتفعة أو يحمّلون ملفات كبيرة بصورة متكررة.

هل تؤدي زيادة سعة الباقة إلى رفع سرعة الإنترنت؟

لا تعني مضاعفة سعة الباقة بالضرورة زيادة سرعة الاتصال، إذ يستهدف القرار المعلن رفع حجم البيانات المتاحة للمشترك من 50 إلى 100 جيجابايت، مع استمرار الاشتراك بالسعر نفسه.

وبالتالي، فإن الاستفادة الأساسية للمشتركين تتمثل في إتاحة كمية أكبر من البيانات خلال دورة الفاتورة الشهرية، بينما تظل سرعة الاتصال مرتبطة بنوع الباقة والخدمة المتعاقد عليها.

وتساعد معرفة الفرق بين سعة التحميل وسرعة الإنترنت على اختيار الباقة المناسبة، خصوصًا للأسر التي ترغب في تحقيق التوازن بين تكلفة الاشتراك وحجم الاستهلاك الشهري.

موعد تطبيق باقات الإنترنت الجديدة في مصر

يبدأ تنفيذ قرار مضاعفة سعة الباقة الأساسية للإنترنت الأرضي يوم الأحد 1 نوفمبر 2026، لتصبح 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت مقابل 150 جنيهًا شهريًا قبل الضريبة، وفقًا للتعليمات الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويمكن للمشتركين متابعة تفاصيل الباقات وتحديثات الأسعار من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات WE أو التواصل مع خدمة العملاء للتأكد من السعة المتاحة وقيمة الاشتراك النهائية.