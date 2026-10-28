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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جامعة ينيبويا تمنح مفتي الديار الهندية الشيخ أبي بكر أحمد الدكتوراه الفخرية

مفتي الديار الهندية الشيخ أبي بكر أحمد
مفتي الديار الهندية الشيخ أبي بكر أحمد
إيمان طلعت

أعلنت جامعة ينيبويا (Yenepoya University)، إحدى الجامعات المعروفة في مدينة مانغلورو بولاية كارناتاكا الهندية، منح مفتي الديار الهندية فضيلة الشيخ أبي بكر أحمد  درجة الدكتوراه الفخرية، تقديرًا لإسهاماته البارزة في مجالات العلم والقيادة الروحية والتعليم والخدمة الإنسانية.

منح الدكتوراة الفخرية لمفتي الديار الهندية 

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لمسيرة علمية ودعوية حافلة بالعطاء امتدت عقودًا، أسهم خلالها الشيخ أبو بكر أحمد في نشر العلم والمعرفة، وتعزيز القيم الإنسانية، وتطوير المؤسسات التعليمية، إلى جانب جهوده في رعاية الأيتام ومساندة الفقراء والمحتاجين، دون تمييز على أساس الدين أو الانتماء الاجتماعي.

وقد حظيت جهوده في خدمة المجتمع وبناء الأجيال باحترام وتقدير واسعَين، لما تمثله من نموذج يجمع بين الرسالة العلمية والقيادة الروحية والعمل الإنساني.

ويعد هذا التكريم مناسبةً للاعتزاز لدى محبيه وتلامذته وكل من يقدّر مسيرته في ميادين العلم والتعليم والخدمة الاجتماعية، كما يجسد الاعتراف بإسهاماته المتواصلة في خدمة الإنسان والمجتمع.

وبهذه المناسبة، تُرفع أسمى التهاني والتبريكات إلى فضيلة مفتي الديار الهندية الشيخ أبي بكر أحمد، مع الدعاء له بدوام الصحة والتوفيق ومواصلة مسيرته المباركة في خدمة العلم والإنسانية.

جامعة ينيبويا الدكتوراه الفخرية مفتي الديار الهندية الشيخ أبي بكر أحمد منح الدكتوراة الفخرية لمفتي الديار الهندية

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