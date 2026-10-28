طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة .. سر الطعم الغني

تعد البطاطس المحشية باللحمة المفرومة من الأكلات الشهية التي يمكن تقديمها على مائدة الغداء، فهي تجمع بين مذاق البطاطس الطري وحشوة اللحمة المفرومة المتبلة، مع صلصة الطماطم التي تمنحها طعمًا مميزًا.

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات تضمن نضج البطاطس وتماسك الحشوة، تقدم الشيف رباب العمدة، طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة.

مقادير البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

كيلو بطاطس متوسطة الحجم.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا.

ملعقتان كبيرتان من الزيت أو السمن.

ملعقة صغيرة من الملح، أو حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة، حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

كوبان من عصير الطماطم.

نصف كوب من الشوربة أو الماء الساخن.

ملعقة كبيرة من السمن لدهن الصينية.

طريقة تحضير حشوة اللحمة المفرومة

ضعي الزيت أو السمن في مقلاة على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل ويصبح ذهبي اللون قليلًا.

أضيفي اللحمة المفرومة وقلبيها جيدًا حتى يتغير لونها، مع تفكيك أي تكتلات باستخدام ملعقة خشبية.

تبلي اللحمة بالملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة والقرفة حسب الرغبة.

اتركي الحشوة على النار حتى تنضج اللحمة ويتبخر السائل الزائد، ثم ارفعيها واتركيها جانبًا حتى تهدأ قبل حشو البطاطس.

طريقة تجهيز البطاطس وحشوها

اغسلي البطاطس جيدًا وقشريها، ثم اقطعي جزءًا صغيرًا من أعلاها لتسهيل تفريغها.

استخدمي مقوار البطاطس لتفريغ الجزء الداخلي بحرص، مع ترك جدار سميك نسبيًا حتى لا تتكسر أثناء الحشو والتسوية.

احتفظي بالبطاطس التي أخرجتِها لاستخدامها في وصفة أخرى، أو أضيفي جزءًا منها إلى صلصة الطماطم بعد تقطيعه إلى مكعبات صغيرة.

املئي كل حبة بطاطس بحشوة اللحمة المفرومة، مع ترك مساحة صغيرة عند الأعلى حتى لا تضغط الحشوة على البطاطس أثناء التسوية.

رتبي حبات البطاطس المحشية في صينية فرن مدهونة بقليل من السمن.

طريقة عمل صلصة البطاطس المحشية

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

ضعي عصير الطماطم في قدر على النار، وأضيفي صلصة الطماطم ورشة ملح وفلفل أسود.

اتركي الصلصة تغلي لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى يتغير لونها ويصبح قوامها أكثر كثافة.

أضيفي الشوربة أو الماء الساخن لتخفيف الصلصة قليلًا، ثم اسكبيها حول حبات البطاطس في الصينية حتى تصل إلى نحو نصف ارتفاعها أو أكثر قليلًا.

طريقة تسوية البطاطس المحشية في الفرن

سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية.

غطي الصينية بورق الألومنيوم، ثم ضعيها في الفرن لمدة تتراوح بين 45 و60 دقيقة، بحسب حجم البطاطس.

افحصي نضج البطاطس باستخدام سكين رفيعة؛ إذا دخلت بسهولة حتى منتصف الحبة، فهذا يعني أنها أصبحت طرية.

أزيلي ورق الألومنيوم واتركي الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق إضافية حتى تتسبك الصلصة ويأخذ الوجه لونًا خفيفًا.

إذا احتاجت البطاطس إلى وقت إضافي، أضيفي قليلًا من الماء الساخن إلى الصلصة وواصلي التسوية حتى تنضج تمامًا.

أسرار نجاح البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

اختاري حبات بطاطس متوسطة ومتقاربة في الحجم حتى تنضج في وقت متقارب.

لا تفرغي البطاطس حتى تصبح جدرانها رقيقة، حتى لا تتشقق أثناء الطهي.

شوحي اللحمة المفرومة قبل الحشو لتقليل السوائل الزائدة والحصول على مذاق أغنى.

لا تملئي البطاطس بالحشوة حتى الحافة، واتركي مساحة صغيرة لسهولة التسوية.

لا تجعلي الصلصة كثيفة جدًا قبل دخول الصينية إلى الفرن؛ لأن البطاطس تحتاج إلى سائل كافٍ حتى تنضج.

لا تتركي الصينية مكشوفة طوال مدة التسوية، حتى لا تجف البطاطس أو تحترق الصلصة.

طريقة تقديم البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

قدمي البطاطس المحشية ساخنة مع الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية، ويمكن إضافة طبق سلطة خضراء أو سلطة زبادي بجانبها. وتناسب هذه الوصفة وجبة الغداء العائلية، كما يمكن تحضير الحشوة مسبقًا وحفظها في الثلاجة لحين تجهيز البطاطس وطهيها.