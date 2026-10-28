قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الجديدة لمناقشة الملفات الخدمية والاستثمارية
مجلس الوزراء يعلن موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
الأوراق والمستندات المطلوبة.. تفاصيل قرض السيارة من بنك ناصر الاجتماعي 2026
استقرار الطقس بمدن البحر الأحمر باستثناء مرسى علم.. توقف مياه سيل وادي الغدير
5753 فرصة عمل جديدة في القطاع الخاص بـ15 محافظة.. تفاصيل
جهاز مستقبل مصر يعزز توفير السلع للمواطنين عبر أكثر من 1500 منفذ لـ«سوبر توفير»
سكك حديد مصر: بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من مساء الخميس
تكريم جديد لـ"محمد صلاح" في تركيا.. إطلاق اسمه على أحد شوارع طرابزون
نائب رئيس الوزراء يبحث جهود تطوير الأداء بجهاز تنظيم إدارة المخلفات
قطع مياه الشرب 4 ساعات عن 3 مناطق بـ أكتوبر بسبب عطل طارئ
مواعيد المترو والقطار الكهربائي والمونوريل بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026
صادرات الطباعة والتغليف والورق ترتفع 23% إلى 867 مليون دولار خلال 9 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

5753 فرصة عمل جديدة في القطاع الخاص بـ15 محافظة.. تفاصيل

النشرة القومية للتشغيل
النشرة القومية للتشغيل

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء عن 5753 فرصة عمل جديدة وفرتها 79 شركة من شركات القطاع الخاص في 15 محافظة، وذلك ضمن نشرة التوظيف الدورية التي تصدرها الوزارة، في إطار جهود الدولة لتوسيع فرص التشغيل، ودعم الشباب الباحثين عن عمل، وربط مهاراتهم باحتياجات سوق العمل، بما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة للحصول على وظائف لائقة ومستقرة.

وتتوزع فرص العمل الجديدة على 15 محافظة هي: القاهرة، والشرقية، والسويس، وبورسعيد، وقنا، والبحيرة، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والأقصر، والقليوبية، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، ودمياط، بما يعكس اتساع نطاق التعاون مع شركات القطاع الخاص، وتنوع فرص التشغيل المتاحة أمام الشباب في مختلف المحافظات.

وأكد حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة تواصل جهودها لتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير منظومة التشغيل والتدريب المهني، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات التي تحتاجها المنشآت، ويعزز قدرة الشباب على الالتحاق بوظائف مناسبة ومستقرة. ودعا الوزير الشباب إلى الاطلاع على الفرص المعلنة، وسرعة التقدم للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم.

ووجّه الوزير مديريات العمل بالمحافظات المعنية بمتابعة فرص العمل المعلنة، والتأكد من جديتها، ومتابعة إجراءات التقديم والتعيين، وتقديم التيسيرات اللازمة للشباب، مع التحقق من التزام الشركات بالضوابط القانونية المقررة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، والحفاظ على الحقوق القانونية للعاملين.

وشدد رداد على أن مسؤولية الوزارة لا تتوقف عند الإعلان عن فرص العمل، بل تمتد إلى متابعة تنفيذها على أرض الواقع، والتأكد من جدية الشركات في التعيين، بما يضمن إتاحة فرص حقيقية أمام الشباب، ويحقق التوازن في علاقات العمل ويحفظ حقوق طرفي العملية الإنتاجية.

وفي رسالة إلى الشباب، دعا وزير العمل إلى الاستفادة من منظومة التدريب المهني التي توفرها الوزارة، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية للتأهيل لسوق العمل في الداخل والخارج، من خلال التدريب على المهن والتخصصات المطلوبة فعليًا، واكتساب المهارات العملية التي تساعد على زيادة فرص الالتحاق بالوظائف المناسبة.

وأشار الوزير إلى أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في جهود التشغيل، مؤكدًا استمرار الوزارة في العمل على ربط التدريب باحتياجات أصحاب الأعمال، وتحقيق التوافق بين مهارات الشباب ومتطلبات الوظائف المتاحة، بما يدعم الإنتاج والاستثمار ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

ويمكن للراغبين في التقدم إلى الوظائف المعلنة التواصل مع الشركات صاحبة فرص العمل، أو التوجه إلى مديريات العمل بالمحافظات المعنية، أو الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، وفقًا لإجراءات التقديم الخاصة بكل فرصة، مع متابعة التفاصيل والبيانات المنشورة عبر القنوات الرسمية لوزارة العمل...وتأتي نشرة التوظيف الأسبوعية في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لتوسيع قاعدة التشغيل، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، والتكامل بين التدريب والتوظيف، بما يتيح فرصًا حقيقية أمام الشباب، ويدعم حصولهم على العمل اللائق والاستقرار المهني.

وزير العمل فرص عمل النشرة القومية للتوظيف النشرة القومية للتشغيل حسن رداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

أسعار الدواجن والبيض

رغم ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

غادي آيزنكوت

من هو غادي آيزنكوت؟ .. الجنرال السابق الذي يُنافس «نتنياهو» على رئاسة الحكومة الإسرائيلية

حالة الطقس

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد: أمطار تصل لحد الغزارة والرعد على هذه الأماكن

شيكو بانزا

موقف غير أخلاقي| إعلامية تكشف تفاصيل أزمة شيكوبانزا في فندق الزمالك برواندا.. وعقوبة كبرى تنتظره

احتفالات عرب إسرائيل بهزيمة حكومة نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية

«روّح يا بن غفير» .. احتفالات بمقر القائمة العربية بعد تحقيق نتائج تاريخية في إسرائيل

الأهلي

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك

بعد تراجع الدولار والريال السعودي .. اعرف سعر صرف العملات اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

سوزان سانت جيمس

وفاة النجمة العالمية سوزان سانت جيمس عن عمر ناهز 80 عاما

معتصم النهار

معتصم النهار يكشف حقيقة خضوعه للتجميل ويعترف بخيانته في علاقة سابقة

معتصم النهار تعرضت للتحرش على السوشيال ميديا بسبب جمالي.. وبعمل بوتوكس ولكن عمري ما أجريت عمليات تجميل

فنان سوري يعلن تعرضه للتحرش على السوشيال ميديا بسبب جماله

بالصور

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة .. سر الطعم الغني

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها .. رقم 4 سيصدمك

أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها..رقم 4 سيصدمك
أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها..رقم 4 سيصدمك
أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها..رقم 4 سيصدمك

ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟

ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟
ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟
ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟

إطلالة تجمع بين الأنوثة والفخامة.. هدى الأتربي تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق |شاهد

هدى الأتربي
هدى الأتربي
هدى الأتربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد