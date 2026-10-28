ارتفاع تكاليف الحرب الأمريكية مع إيران إلى أكثر من 47 مليار دولار

أنفق الجيش الأمريكي، حتى الآن أكثر من 47 مليار دولار في الحرب على إيران، أي بزيادة تتجاوز 25% عن تقديرات وزارة الدفاع في يوليو، وفقًا لبيانات البنتاجون .

ولم يُصدر البنتاجون أي تعليق على تقديراته، التي لم تُنشر للعموم.

يأتي الكشف عن ارتفاع تكلفة الحرب على إيران، في وقتٍ يُصارع فيه الجمهوريون التداعيات السياسية لهذا الصراع غير الشعبي، قبيل انتخابات 3 نوفمبر التي ستُحدد السيطرة على الكونجرس للعامين المقبلين.

وقد أثّرت الحرب على تكاليف الطاقة العالمية، سلبًا على دعم المرشحين الجمهوريين، وأضرت بنسب تأييد الرئيس دونالد ترامب. ويتمتع الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب بأغلبية ضئيلة في مجلسي الكونجرس.

وارتبطت أحدث تقديرات البنتاجون بالتكاليف التشغيلية للحرب، مع تكلفة مُتوقعة تتجاوز 29 مليار دولار لاستبدال الذخائر المُستهلكة في الصراع.

سيتطلب الأمر أكثر من 6 مليارات دولار لاستبدال المعدات العسكرية وما يُسمى بـ"خسائر المنصات"، والتي تشمل فقدان الطائرات، بما فيها العديد من الطائرات المسيّرة التي فُقدت خلال الحرب.

شنّ ترامب الحرب على إيران بالاشتراك مع إسرائيل في فبراير، متوقعًا أن يستمر الصراع لفترة قصيرة.