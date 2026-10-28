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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الهند تدعو باكستان للمشاركة في أول منتدى للحوار الحضاري لمنظمة شنغهاي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

أبرزت صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية دعوة نيودلهي لباكستان للمشاركة في الاجتماع الافتتاحي لمنتدى الحوار الحضاري التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، والمقرر أن تستضيفه الهند الشهر المقبل، في خطوة تأتي وسط استمرار التوتر في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اقترح إنشاء المنتدى خلال زيارته مدينة تيانجين الصينية العام الماضي للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، بهدف تعزيز الروابط بين شعوب الدول الأعضاء، وترسيخ التفاهم الثقافي والحضاري فيما بينها.

وأوضحت الصحيفة أن الدعوة تأتي في إطار جهود المنظمة لتعزيز التواصل والتعاون بين دولها الأعضاء، والاستفادة من الروابط الثقافية والحضارية المشتركة، رغم الخلافات السياسية القائمة بين الهند وباكستان.

ومن المقرر أن تستضيف نيودلهي الاجتماع الأول للمنتدى خلال نوفمبر المقبل، فيما وُجهت الدعوة إلى أورنجزيب خان خيتشي، وزير التراث الوطني والثقافة الباكستاني، للمشاركة في أعماله، دون إعلان تأكيد رسمي بشأن مشاركة إسلام آباد حتى الآن.

تأتي هذه الخطوة في وقت لا تزال فيه العلاقات الهندية الباكستانية تشهد توترًا، فيما توفر منظمة شنغهاي للتعاون إحدى المنصات متعددة الأطراف التي تتيح للبلدين استمرار التواصل الرسمي، حتى في ظل محدودية الاتصالات الثنائية المباشرة.

الهند باكستان صحيفة «تايمز أوف إنديا» منتدى الحوار الحضاري رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منظمة شنغهاي للتعاون مدينة تيانجين الصينية تعزيز الروابط

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