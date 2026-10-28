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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع شاب دهسه قطار بمحطة البلينا في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

لقي الشاب "مراد ل. ن"، البالغ من العمر 25 عامًا، مصرعه إثر اصطدام قطار به داخل محطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، في حادث أسفر عن وفاته في الحال، فيما استقبل مستشفى برديس جثمانه عقب نقله إليه.

تفاصيل الواقعة

وبدأت تفاصيل الواقعة عقب تعرض الشاب لحادث اصطدام قطار أثناء وجوده بمحطة البلينا، لتتحول الواقعة إلى حادث مأساوي انتهى بوفاته قبل وصوله إلى المستشفى.

واستقبل مستشفى برديس جثمان الشاب، بعدما وصل متوفيًا متأثرًا بالحادث، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الوقائع.

وجارٍ استكمال الإجراءات المتعلقة بالواقعة، للوقوف على ملابساتها وفقًا لما تسفر عنه الإجراءات الرسمية، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج قطار دهس

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