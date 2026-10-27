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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة سوهاج تواصل تصدرها في ملف محو الأمية وتحصد المركز الثاني بين الجامعات المصرية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

حققت جامعة سوهاج، إنجازًا جديدًا في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحصولها على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في ملف محو الأمية عن دورة يوليو، بإجمالي 11140 دارسًا ناجحًا، في إنجاز يعكس جهودها والمشاركة الفاعلة في تنفيذ خطط الدولة للقضاء على الأمية وتعزيز التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أن هذا الإنجاز يأتي ترجمةً لالتزام الجامعة بمسؤوليتها المجتمعية، وستواصل جهودها في دعم المبادرات القومية لمحو الأمية، من خلال تعزيز مشاركة الطلاب في هذا الملف المجتمعي المهم.

جامعة سوهاج

وتوسيع نطاق التعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن تحقيق هذا المركز المتقدم جاء ثمرةً لتكامل الجهود بين الجامعة وكلياتها وطلابها والجهات المعنية بمحو الأمية.

وأضاف أن نجاح 11140 دارسًا خلال دورة يوليو يمثل خطوة مهمة في مسار مواجهة الأمية، ويؤكد قدرة الجامعة على الإسهام الفعّال في تحقيق أهداف المشروع القومي لمحو الأمية.

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