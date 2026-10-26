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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قطة ووزة وببغاء| حديقة حيوان بطهطا في سوهاج تثير الجدل والسخرية.. ومطالب بالتحقيقات

جانب من المعروضات بالحديقة
جانب من المعروضات بالحديقة
سوهاج _ أنغام الجنايني

قطة ووزة وعصفور وببغاء وسلحفاتان، مشهد أثار دهشة وسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تصدرت صور متداولة من حديقة حيوان تحمل اسم محدد بمدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، تم افتتاحها حديثًا، نقاشات واسعة بين الأهالي، وسط تساؤلات عن طبيعة الحيوانات الموجودة بالمكان، ومدى ملاءمتها لفكرة حديقة حيوان يقصدها الزائرون لمشاهدة أنواع مختلفة من الحيوانات البرية.

وبين التعليقات الساخرة والاستفسارات الجادة، تحولت الحديقة إلى محور جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تداول صور لحيوانات وطيور مألوفة يمكن مشاهدتها في المنازل والمزارع، إلى جانب أنواع أخرى من بينها الورل والنعامة وغزالة صغيرة، وهو ما دفع المتابعين للتساؤل: هل هذه هي المعروضات التي ينتظر الجمهور مشاهدتها عند زيارة حديقة حيوان؟

قطة ووزة وببغاء.. معروضات تفتح باب السخرية

لم تكن القطة والوزة والعصفور والببغاء مجرد تفاصيل عابرة في الصور المتداولة، بل أصبحت محورًا لتعليقات ساخرة من متابعين تساءلوا عن جدوى زيارة حديقة حيوان لمشاهدة حيوانات وطيور مألوفة، في الوقت الذي ينتظر فيه الزائر عادة مشاهدة أنواع متنوعة من الحيوانات البرية.

وزادت التساؤلات مع ظهور سلحفاتين وورل ونعامة وغزالة صغيرة ضمن الحيوانات الموجودة بالمكان، لتتباين ردود الفعل بين من تعاملوا مع المشاهد بخفة ظل، ومن طالبوا بتوضيح طبيعة النشاط الذي تقدمه الحديقة ومدى ملاءمة محتوياتها لتوقعات الزائرين.

هل الحديقة مرخصة؟.. أسئلة تنتظر إجابات

وبعيدًا عن التعليقات الساخرة، امتد النقاش إلى تساؤلات أكثر جدية بشأن الوضع القانوني لحديقة الحيوان المذكورة، ومدى حصولها على التراخيص اللازمة، وما إذا كانت أماكن إيواء الحيوانات تتوافق مع الاشتراطات المنظمة لهذا النشاط.

كما طرح مستخدمون على موقع "فيسبوك" أسئلة بشأن المساحات المتاحة للحيوانات، ومدى ملاءمة الأقفاص لأحجامها وطبيعتها، وتوافر التهوية والإضاءة والغذاء والمياه، فضلًا عن الرعاية البيطرية اللازمة.

وطالب رواد فيسبوك الجهات المختصة بفحص المكان والوقوف على الأوضاع داخله، والتحقق من استيفاء الاشتراطات القانونية والبيطرية، مع إعلان نتائج الفحص حال إجرائه، مؤكدين أن الهدف من هذه المطالبات هو الوصول إلى الحقيقة وضمان التعامل مع الحيوانات وفقًا للمعايير المطلوبة.

وبين السخرية من طبيعة المعروضات والمطالبات بالتحقق من أوضاع الحيوانات، تبقى حقيقة التراخيص ومدى الالتزام بالاشتراطات المنظمة للنشاط من أبرز النقاط التي تحتاج إلى توضيح رسمي.

ولا يعني تداول الصور وحده ثبوت وجود مخالفات داخل المكان، كما لا يمكن الجزم بمدى ملاءمة ظروف إيواء الحيوانات دون معاينة ميدانية من الجهات المختصة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حديقة حيوان طهطا حديقة حيوان طهطا فيسبوك

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