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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدير "إيكاردا": تحلية المياه في الاستخدامات الزراعية مكلف جدا في الوقت الحالي

نزار حداد مدير المركز الدولي للأبحاث الزراعية في المناطق الجافة "إيكاردا"
نزار حداد مدير المركز الدولي للأبحاث الزراعية في المناطق الجافة "إيكاردا"
أ ش أ

 أكد الدكتور نزار حداد مدير المركز الدولي للأبحاث الزراعية في المناطق الجافة "إيكاردا" أن تحلية المياه في الاستخدامات الزراعية مكلف جدا في الوقت الحالي.. مشيرا إلى استخدام أنه يتم حاليا استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه.

جاء ذلك خلال الجلسة الرئيسية الثانية لأسبوع القاهرة التاسع للمياه بعنوان «تأمين أنظمة الأغذية الزراعية عن طريق تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف العادمة»، اليوم الإثنين.

وقال حداد إن مصطلح الزراعة هي المستهلك الرئيسي للمياه وهو صحيح وغير صحيح في نفس الوقت والزراعة على سبيل المثال مستهلك للمياه المعالجة، وبدون الزراعة قطاع المياه سيواجه تحديا كبيرا.. مشيرا إلى أن المزارعين هم جزء من حل مشاكل توافر المياه، فلماذا نغفل المزارعين؟!.. وبالتالي علينا الوصول لحلول لفهم احتياجات المزارعين.

وأضاف أنه لا يجب أن ننظر للمزارع على أنه يستهلك كل المياه، ولكن في الواقع هو يستهلك المياه غير التقليدية.. لافتا إلى ضرورة إعطاء المزارع بدائل أخرى مثل المياه العادمة والمياه الخضراء، ما يمثل حلا رائعا يتناسب مع السياق القائم في مصر، فضلا عن زيادة وعي المزارعين عن طريق إعطائهم مياه تساعدهم على الزراعة.

وأوضح مدير "إيكاردا" أن هناك مصدرين للمياه لا يمكن للمزارع استخدامهما وهما مثل المياه المالحة، والمياه الجوفية المالحة ولكن هناك بدائل أخرى.. مؤكدا أن الري بالتنقيط أيضا من ضمن الحلول التي يتم تقديمها للمزارعين.

جدير بالذكر أن "أسبوع القاهرة التاسع للمياه" يشهد مشاركة واسعة من المنظمات الدولية والإقليمية في تنظيم الجلسات الفنية والعلمية ورعاية المسابقات بإجمالي 137 جلسة، من بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، والمعهد الدولي لإدارة المياه، والشبكة الإسلامية لتطوير وإدارة الموارد المائية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والمجلس العالمي للمياه، وفي إطار توسّع الشراكات.


 

ايكاد المياه أسبوع المياه

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